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Дональд Трамп оскаржив заборону штату Мен на його участь у праймеріз

08:12, 3 січня 2024
Рішення Верховного суду США остаточно вирішить, чи має Трамп право брати участь у первинних виборах у штатах Колорадо, Мен та інших, де його право на участь оскаржується.
Дональд Трамп оскаржив заборону штату Мен на його участь у праймеріз
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У вівторок, 2 січня, колишній президент США Дональд Трамп подав апеляцію до суду штату Мен з проханням скасувати рішення держсекретаря про усунення його з первинних виборів у 2024 році через його причетність до штурму Капітолія 6 січня 2021 року. Про це повідомляє CNN.

Так, рішення Верховного суду США остаточно вирішить, чи має Трамп право брати участь у первинних виборах у штатах Колорадо, Мен та інших, де його право на участь оскаржується.

Трамп заявив, що держсекретар є «упередженою особою, яка приймає рішення й не має законних повноважень розглядати скаргу щодо його дискваліфікації з посади».

На його думку, держсекретар штату Мен Шенна Беллоуз «мала відмовитися» від розв'язання цього питання.

Дональд Трамп також заявив, що посадовиця не дала йому «достатньо часу і можливості представити захист».

«Подавши свою петицію та надавши згоду, як того вимагає статут, Трамп виконав усі вимоги, викладені законодавчою владою штату Мен у статуті, і має право бути включеним до первинного голосування. Проте, у постанові міністр неправомірно відмовила Трампу в участі в первинному голосуванні Республіканської партії», - написав Трамп у зверненні. 

Він також додав, що Беллоуз «не забезпечила належної законної процедури і допустила численні помилки, діяла свавільно та упереджено».

Також Трамп ще раз наголосив, що не брав участь у повстанні.

Раніше ми писали, що команда Трампа готується оскаржити дискваліфікацію на передвиборах у двох штатах.

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