Купил поддельные справки для оформления группы инвалидности: 44-летнему мужчине сообщили о подозрении

Правоохранители разоблачили 44-летнего мужчину, который с поддельными документами пытался получить группу инвалидности.

В Черкасской области правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который заказал поддельные документы и использовал их с целью получить группу инвалидности.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 44-летний житель г. Смела в августе 2021 года через мессенджер «Telegram» заказал поддельные официальные документы - выписки из истории болезни, которые официально удостоверяют то, что он якобы находился на обследовании и лечении в Киевской городской клинической больницы.

«После этого с целью определения ему группы инвалидности и установления степени потери трудоспособности он использовал указанные документы, подав их через врачебно-консультативную комиссию КНП «Смелянская многопрофильная больница им. С. Бобринской» для направления в МСЭК», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что в случае доказательства вины мужчине грозит наказание в виде штрафа до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 2 лет.

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