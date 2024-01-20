Купив підроблені довідки для оформлення групи інвалідності: 44-річному чоловіку повідомили про підозру

Правоохоронці викрили 44-річного чоловіка, який з підробленими документами намагався отримати групу інвалідності.

На Черкащині правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який замовив підроблені документи та використав їх з метою отримати групу інвалідності.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 44-річний житель м. Сміла у серпні 2021 року через месенджер «Telegram» замовив собі підроблені офіційні документи - виписки з історії хвороби, які офіційно посвідчують те, що він буцімто перебував на обстеженні та лікуванні в Київській міській клінічній лікарні.

«Після цього, з метою визначення йому групи інвалідності та встановлення ступеню втрати працездатності він використав зазначені документи, подавши їх через лікарсько-консультативну комісію КНП «Смілянська багатопрофільна лікарня ім. С. Бобринської» для скерування до МСЕК», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що у разі доведення вини чоловікові загрожує покарання у вигляді штрафу до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 2 років.

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