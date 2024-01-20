Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Долучення до матеріалів справи результатів НСДР з іншого кримінального провадження, - позиція Верховного Суду

У касаційній скарзі до ВС прокурор не погодився з визнанням недопустимим доказом протоколу за результатами НСРД та додатку до нього – магнітного носія інформації, оскільки у матеріалах кримінального провадження наявне клопотання та відповідна ухвала суду про надання дозволу на використання результатів НСРД в іншому кримінальному провадженні.

Наслідок поведінки сторони обвинувачення, яка своїми діями значно ускладнила дослідження важливих доказів судом, має тлумачитися на користь захисту, щоб не заохочувати обвинувачення до використання таких прийомів, - ВС

ККС ВС також нагадав, що в контексті дослідження питання провокації важливо також встановити, чи мали до проведення спеціальної операції органи розслідування надійну інформацію щодо злочинної діяльності особи, щодо якої проводиться така операція.

Боржниця посилалася на поліграф як на доказ неотримання нею грошей у позику за наявності розписки, – що вирішив Верховний Суд

Позивач вказав, що надав у позику жінці 250 000 доларів США, на підтвердження чого та власноруч написала боргову розписку та зобов`язалася повернути йому кошти.

Розміщення МАФів у контексті дотримання правил безпеки дорожнього руху, а також правил благоустрою, — позиція Верховного Суду

Верховний Суд висловився щодо порядку та умов продовження дії паспорту прив’язки тимчасової споруди.

Вища рада правосуддя повідомила, які дисциплінарні скарги на суддів є пріоритетними для розгляду

У пріоритеті Ради правосуддя, зокрема, скарги на суддів, дії яких викликали значний суспільний резонанс.

  1. В Україні

Купив підроблені довідки для оформлення групи інвалідності: 44-річному чоловіку повідомили про підозру

21:29, 20 січня 2024
Правоохоронці викрили 44-річного чоловіка, який з підробленими документами намагався отримати групу інвалідності.
Купив підроблені довідки для оформлення групи інвалідності: 44-річному чоловіку повідомили про підозру
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Черкащині правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який замовив підроблені документи та використав їх з метою отримати групу інвалідності.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 44-річний житель м. Сміла у серпні 2021 року через месенджер «Telegram» замовив собі підроблені офіційні документи - виписки з історії хвороби, які офіційно посвідчують те, що він буцімто перебував на обстеженні та лікуванні в Київській міській клінічній лікарні.

«Після цього, з метою  визначення йому  групи інвалідності та встановлення ступеню втрати працездатності він використав зазначені документи, подавши їх через лікарсько-консультативну комісію КНП «Смілянська багатопрофільна лікарня ім. С. Бобринської» для скерування до МСЕК», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що у разі доведення вини чоловікові загрожує покарання у вигляді штрафу до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 2 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Смирнов
    Андрій Смирнов
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Людмила Бившева
    Людмила Бившева
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Валерій Лашевич
    Валерій Лашевич
    суддя Київського апеляційного суду
  • Расім Бабанли
    Расім Бабанли
    перший заступник керівника апарату Верховного Суду
  • Тетяна Варварська
    Тетяна Варварська
    заступник директора Національного антикорупційного бюро України