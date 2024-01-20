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Долучення до матеріалів справи результатів НСДР з іншого кримінального провадження, - позиція Верховного Суду

У касаційній скарзі до ВС прокурор не погодився з визнанням недопустимим доказом протоколу за результатами НСРД та додатку до нього – магнітного носія інформації, оскільки у матеріалах кримінального провадження наявне клопотання та відповідна ухвала суду про надання дозволу на використання результатів НСРД в іншому кримінальному провадженні.

Наслідок поведінки сторони обвинувачення, яка своїми діями значно ускладнила дослідження важливих доказів судом, має тлумачитися на користь захисту, щоб не заохочувати обвинувачення до використання таких прийомів, - ВС

ККС ВС також нагадав, що в контексті дослідження питання провокації важливо також встановити, чи мали до проведення спеціальної операції органи розслідування надійну інформацію щодо злочинної діяльності особи, щодо якої проводиться така операція.

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Позивач вказав, що надав у позику жінці 250 000 доларів США, на підтвердження чого та власноруч написала боргову розписку та зобов`язалася повернути йому кошти.

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Дональд Трамп придумав виправдання своїм погрозам не допомагати Європі у випадку війни

20:51, 20 січня 2024
Дональд Трамп звинуватив європейські країни в тому, що вони занадто сильно покладаються на США, коли йдеться про витрати на оборону.
Дональд Трамп придумав виправдання своїм погрозам не допомагати Європі у випадку війни
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Колишній президент США Дональд Трамп знайшов виправдання своїм погрозам не допомагати Європі у випадку війни. Він зазначив, що після тієї заяви країни НАТО почали витрачати «мільярди доларів» на колективну оборону, передає Politico.

Він розкритикував європейські країни за те, що вони занадто покладаються на США, коли йдеться про витрати на оборону.

Трамп згадав, як після зустрічі з лідерами НАТО під час свого президентства він сказав, що зрозумів, що США «оплачують рахунки».

Коли він висловив це занепокоєння, один з європейських лідерів запитав його: «Чи означає це, що якщо ми не платитимемо, ви не збираєтесь нас захищати?», на що Трамп, за його словами, відповів: «Я сказав, що це саме те, що це означає».

«І наступного дня потекли мільярди і мільярди доларів», – додав експрезидент США.

Раніше ми писали, що Дональд Трамп закликав Верховний суд дозволити йому брати участь у виборах США.

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