Дональд Трамп придумав виправдання своїм погрозам не допомагати Європі у випадку війни

Дональд Трамп звинуватив європейські країни в тому, що вони занадто сильно покладаються на США, коли йдеться про витрати на оборону.

Колишній президент США Дональд Трамп знайшов виправдання своїм погрозам не допомагати Європі у випадку війни. Він зазначив, що після тієї заяви країни НАТО почали витрачати «мільярди доларів» на колективну оборону, передає Politico.

Він розкритикував європейські країни за те, що вони занадто покладаються на США, коли йдеться про витрати на оборону.

Трамп згадав, як після зустрічі з лідерами НАТО під час свого президентства він сказав, що зрозумів, що США «оплачують рахунки».

Коли він висловив це занепокоєння, один з європейських лідерів запитав його: «Чи означає це, що якщо ми не платитимемо, ви не збираєтесь нас захищати?», на що Трамп, за його словами, відповів: «Я сказав, що це саме те, що це означає».

«І наступного дня потекли мільярди і мільярди доларів», – додав експрезидент США.

Раніше ми писали, що Дональд Трамп закликав Верховний суд дозволити йому брати участь у виборах США.

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