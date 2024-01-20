Гостиницу «Украина» на Майдане планируют выставить на приватизацию: известна причина

В ФГИУ отметили, что гостиница накопила более 45 млн грн долгов.

Фонд государственного имущества планирует выставить на приватизацию гостиницу «Украина» в Киеве. Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль на своем Телеграм-канале.

По его словам, из-за военного положения гостиница недозаполнена, но ежемесячно здесь проходят в среднем 15 конференций. Для гостей предлагают залы, где можно разместить от 10 до 250 человек. Есть укрытие, в котором расположена отдельная аудитория для мероприятий на 50 человек. А также есть паркинг на 80 автомобилей.

«Вместе с тем, гостиница накопила более 45 млн грн долгов. Поэтому в планах Фонда – ее приватизация», – сказал Коваль.

Он подчеркнул, что задача ФГИУ, чтобы любое предприятие, находящееся в его управлении, было прибыльным или нашло нового эффективного собственника.

Коваль добавил, что приватизация – это доход в бюджет, из которого финансируются Силы обороны, а также рабочие места, новые возможности для создания бизнеса и развития территорий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.