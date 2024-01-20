Авиабаза США в Ираке попала под мощный ракетный удар — СМИ

В результате ракетного удара ранения получили несколько солдат.

Американская авиабаза Айн-аль-Асад в Ираке подверглась мощному ракетному удару. В результате инцидента были ранены несколько военнослужащих США, передает The Telegraph со ссылкой на заявления американских чиновников.

Как утверждает источник, по авиабазе, которую используют коалиционные силы во главе с США, было выпущено не менее десятка ракет.

Военнослужащие США получили незначительные ранения, серьезно пострадал один сотрудник сил безопасности Ирака.

Атака произошла после того, как в результате возможного удара со стороны Израиля погиб руководитель иранской разведки в Сирии, а также трое других военных чиновников.

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