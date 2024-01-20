Екслідера забороненої компартії Петра Симоненка оголосили у розшук

Україна оголосила у розшук комуніста Петра Симоненка.

Фото: slovoidilo.ua

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СБУ оголосила у розшук екслідера забороненої Комуністичної партії України Петра Симоненка. Повідомлення про розшук Симоненка опублікували на офіційному сайті МВС.

У ньому зазначається, що Симоненко зник 19 серпня 2023 року.

Раніше СБУ повідомила про підозру Симоненку, який разом із сім'єю втік до росії під час окупації Київської області.

Для того, щоб «евакуювати» комуніста Кремль розпорядився відправити загін спецназу рф. Після прибуття ворожих спецпризначенців екснардеп особисто їх зустрічав, а потім розквартирував у власному будинку.

У березні 2022 року спецпризначенці через блокпости росіян вивезли Симоненка та його сім'ю на територію Білорусі, а звідти до росії.

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