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Долучення до матеріалів справи результатів НСДР з іншого кримінального провадження, - позиція Верховного Суду

У касаційній скарзі до ВС прокурор не погодився з визнанням недопустимим доказом протоколу за результатами НСРД та додатку до нього – магнітного носія інформації, оскільки у матеріалах кримінального провадження наявне клопотання та відповідна ухвала суду про надання дозволу на використання результатів НСРД в іншому кримінальному провадженні.

Наслідок поведінки сторони обвинувачення, яка своїми діями значно ускладнила дослідження важливих доказів судом, має тлумачитися на користь захисту, щоб не заохочувати обвинувачення до використання таких прийомів, - ВС

ККС ВС також нагадав, що в контексті дослідження питання провокації важливо також встановити, чи мали до проведення спеціальної операції органи розслідування надійну інформацію щодо злочинної діяльності особи, щодо якої проводиться така операція.

Боржниця посилалася на поліграф як на доказ неотримання нею грошей у позику за наявності розписки, – що вирішив Верховний Суд

Позивач вказав, що надав у позику жінці 250 000 доларів США, на підтвердження чого та власноруч написала боргову розписку та зобов`язалася повернути йому кошти.

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  1. В Україні

Екслідера забороненої компартії Петра Симоненка оголосили у розшук

22:09, 20 січня 2024
Україна оголосила у розшук комуніста Петра Симоненка.
Екслідера забороненої компартії Петра Симоненка оголосили у розшук
Фото: slovoidilo.ua
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СБУ оголосила у розшук екслідера забороненої Комуністичної партії України Петра Симоненка. Повідомлення про розшук Симоненка опублікували на офіційному сайті МВС.

У ньому зазначається, що Симоненко зник 19 серпня 2023 року.

Раніше СБУ повідомила про підозру Симоненку, який разом із сім'єю втік до росії під час окупації Київської області.

Для того, щоб «евакуювати» комуніста Кремль розпорядився відправити загін спецназу рф. Після прибуття ворожих спецпризначенців екснардеп особисто їх зустрічав, а потім розквартирував у власному будинку.

У березні 2022 року спецпризначенці через блокпости росіян вивезли Симоненка та його сім'ю на територію Білорусі, а звідти до росії.

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