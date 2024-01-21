Атака беспилотников: в нескольких областях рф прогремели взрывы, в Ленинградской области загорелся газовый терминал, видео

Пожар произошел на терминале компании «Новатек» в порту Усть-Луга Ленинградской области.

В ночь на 21 января в Ленинградской области рф загорелся газовый терминал. Об этом сообщают росСМИ.

Пожар произошел на терминале компании «Новатек» в порту Усть-Луга Ленинградской области. Эвакуировали около 150 человек.

Перед пожаром жители ближайших городов, расположенных неподалеку от порта, слышали два взрыва. Очевидцы сообщали о звуках пролетающих беспилотников.

РосСМИ сообщают, что летели два беспилотника.

«Силы ПВО незадолго до пожара в Усть-Луге засекли два летящих в сторону Петербурга БПЛА. Во время подлета в город они сменили курс и пошли в сторону Кингисепского района Ленобласти. Около 3:20 атаковали газохранилище «Новатек», - отмечают СМИ.

Взрывы также прозвучали в Туле в 180 км от Москвы. В рф заявили, что над городом силы ПВО якобы отбили атаку неизвестного беспилотника. О последствиях взрыва, который был виден из разных районов города, не сообщается.

Кроме того, взрывы слышали в Орловской и Смоленской областях рф.

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