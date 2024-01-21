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Скандал с Гринкевичами: в Киеве на Подоле закрашивают мурал Сони Морозюк, фото

12:15, 21 января 2024
Стена из граффити художницы находится на Андреевском спуске.
Скандал с Гринкевичами: в Киеве на Подоле закрашивают мурал Сони Морозюк, фото
Фото: «Громадське радіо»
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В Киеве на Андреевском спуске коммунальщики начали закрашивать мурал художницы Сони Морозюк, разорвавшей помолвку с Романом Гринкевичем после коррупционного скандала. Об этом сообщает «Громадське радіо».

Указывается, что мурал закрашивают по приказу Подольской районной администрации. Стена из граффити художницы под брендингом «Голоса страны» находится на Андреевском спуске.

Граффити Морозюк был создан в сотрудничестве с проектом Голос страны, чтобы мотивировать украинцев жить во время войны. Однако после того, как раскрылись коррупционные факты о жизни семейства Гринкевичей, общественные активисты выразили негативное отношение к муралу.

«На Подоле коммунальщики закрашивают стену, на которой был рисунок Сони Морозюк – украинской художницы, разорвавшей помолвку с Романом Гринкевичем после коррупционного скандала. Стена из граффити Сони под брендингом «Голоса страны» находится на Андреевском спуске. Ее зарисовывают по приказу Подольской районной администрации», – говорится в сообщении.

Фото: «Громадське радіо»

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