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Скандал з Гринкевичами: у Києві на Подолі зафарбовують мурал Соні Морозюк, фото

12:15, 21 січня 2024
Стіна з графіті художниці знаходиться на Андріївському узвозі.
Скандал з Гринкевичами: у Києві на Подолі зафарбовують мурал Соні Морозюк, фото
Фото: «Громадське радіо»
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У Києві на Андріївському узвозі комунальники почали зафарбовувати мурал художниці Соні Морозюк, яка розірвала заручини з Романом Гринкевичем після корупційного скандалу. Про це повідомляє «Громадське радіо».

Зазначається, що мурал замальовують за наказом Подільської районної адміністрації. Стіна з графіті художниці під брендингом «Голосу країни» знаходиться на Андріївському узвозі.

Графіті Морозюк було створено у співпраці із проектом «Голос країни», щоб мотивувати українців жити під час війни. Однак після того, як розкрилися корупційні факти про життя сімейства Гринкевичів, громадські активісти висловили своє негативне ставлення до муралу.

«На Подолі комунальники зафарбовують стіну, на якій був малюнок Соні Морозюк – української художниці, яка розірвала заручини з Романом Гринкевичем після корупційного скандалу. Стіна з графіті Соні під брендингом «Голосу країни» знаходиться на Андріївському узвозі. Її замальовують за наказом Подільської районної адміністрації», – йдеться у повідомленні.

Фото: «Громадське радіо»

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