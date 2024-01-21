Північна Корея є найбільшим постачальником зброї для рф, — очільник ГУР Кирило Буданов

Він додав, що без допомоги КНДР ситуація для країни-окупанта була б катастрофічною.

Північна Корея є найбільшим постачальником зброї для рф, без її допомоги ситуація для країни-окупанта була б катастрофічною. Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у інтерв'ю Financial Times.

Буданов заявив, що країна-агресор витрачає більше зброї та боєприпасів, ніж може виробити, водночас бореться з контролем якості.

«Саме цим пояснюється пошук росією зброї в інших країнах», - сказав керівник ГУР.

За словами Буданова, Північна Корея є найбільшим постачальником зброї для окупантів.

«Вони справді передали значну кількість артилерійських боєприпасів. Це дозволило росії трохи видихнути», - заявив він, додавши, що без допомоги КНДР ситуація була б катастрофічною.

Керівник ГУР також зазначив, що рф хотіла б не покладатися на зовнішню допомогу. Буданов сказав, що «це завжди вважалося нижче їх, це приниження».

Як зазначив розвідник, ще одна проблема, яка стоїть перед росією, - це жива сила. Москва втрачає стільки чи навіть більше військ, ніж може набрати.

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