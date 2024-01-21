Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі приїде до України: в планах — відвідати Запорізьку АЕС

Візит відбудеться на тлі повідомлень про повторне замінування окупантами Запорізької атомної електростанції.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі найближчим часом відвідає Україну. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

Візит відбудеться на тлі повідомлень про повторне замінування окупантами Запорізької АЕС.

«Найближчим часом в Україну приїде Гроссі. Можливо, він відвідає Запорізьку АЕС перед цим. До цього зараз прикута увага всього світу. Присутність росіян там - це постійна небезпека», - сказав міністр.

Як відомо, востаннє очільник МАГАТЕ був в Україні у червні 2023 року.

За словами Галущенка, ситуація на Запорізькій АЕС зараз стає дедалі і дедалі гіршою.

Він наголосив, що росіяни допустили експертів до реакторів із третьої спроби, але це «не змінює загальної картини».

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