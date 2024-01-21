Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси приедет в Украину: в планах — посетить Запорожскую АЭС

Визит состоится на фоне сообщений о повторном заминировании оккупантами Запорожской атомной электростанции.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ближайшее время посетит Украину. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

Визит состоится на фоне сообщений о повторном заминировании оккупантами Запорожской АЭС.

«В ближайшее время в Украину приедет Гросси. Возможно, он посетит Запорожскую АЭС до этого. К этому сейчас приковано внимание всего мира. Присутствие россиян там – это постоянная опасность», - сказал министр.

Как известно, в последний раз глава МАГАТЭ был в Украине в июне 2023 года.

По словам Галущенко, ситуация на Запорожской АЭС сейчас становится все хуже.

Он подчеркнул, что россияне допустили экспертов к реакторам с третьей попытки, но это «не меняет общей картины».

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