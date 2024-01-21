В Украине снова взлетят цены на сигареты: сколько придется отдать за пачку

Украина обязалась ежегодно увеличивать акциз на табачные изделия на 20%.

В Украине снова повысятся цены на сигареты – они подорожают из-за повышения акциза минимум на 20%. Об этом пишет OBOZ.UA.

Так, Украина обязалась ежегодно увеличивать акциз на табачные изделия на 20%. Такова директива ЕС, которую нам необходимо выполнять для вступления в Евросоюз. Следовательно, подорожание сигарет – неизбежный процесс.

Сигареты делятся на три класса: украинские с фильтром, медиум класса и премиум класса. По темпам удорожания табачные изделия занимают одну из первых позиций (в первую очередь за счет повышения акцизов).

Следовательно, за пачку украинских сигарет придется отдать около 78 гривен, среднего класса – 93,5 гривны, а премиум класса – более 108 гривен.

Удорожание произойдет не сразу. Опыт прошлых лет показал, что подорожание растягивается на весь год. У продавцов традиционно есть значительные запасы, поэтому сразу после повышения акцизов они стоимость сигарет не пересматривают.

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