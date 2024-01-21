В Израиле прошли массовые протесты: митингующие требуют отставки премьера Нетаньяху, прекращения войны и возвращения заложников

Тысячи демонстрантов вышли на протесты, в частности, в Тель-Авиве, Кесарии и Иерусалиме.

Фото: MIRIAM ALSTER/FLASH90

В субботу 21 января в Израиле прошли массовые митинги в ряде городов. Об этом сообщает The Times of Israel..

Тысячи демонстрантов вышли на протесты, в частности, в Тель-Авиве, Кесарии и Иерусалиме.

Протестующие требуют от правительства сделать больше для немедленного освобождения более 130 заложников, удерживаемых палестинскими террористами в Секторе Газа с момента нападения 7 октября и отставки премьер-министра Беньямина Нетаньяху.

На митингах, организованных Форумом семей заложников и пропавших без вести, выступали ораторы, требовавшие прекращения боевых действий в Секторе Газа и обмена с ХАМАС для возвращения заложников.

По сообщениям СМИ, ХАМАС требует прекращения огня как одной из предпосылок для любого соглашения.

Отмечается, что митинг в Тель-Авиве транслировался одновременно с акцией протеста у частной резиденции Нетаньяху в Кесарии, где люди кричали в мегафоны: "Договор, немедленно!"

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