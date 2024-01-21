В Израиле прошли массовые протесты: митингующие требуют отставки премьера Нетаньяху, прекращения войны и возвращения заложников

Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Получить информацию о внесении себя в Реестр военнообязанных можно будет через системы Минцифры

Устанавливается, что предоставление призывникам, военнообязанным и резервистам информации о своем включении в Реестр и сведения о себе, внесенные в Реестр, в том числе через электронный кабинет осуществляется в Порядке ведения Реестра и/или путем электронного информационного взаимодействия через информационные системы Министерства цифровой трансформации.

Руководителя Государственной судебной администрации не будут привлекать к дисциплинарной ответственности за ситуацию с санаторием «Шкло»

Члены Высшего совета правосудия и ВККС признали претензии Совета судей к Максиму Пампуре необоснованными.

При каких условиях мужчины в 2024 году имеют право получить пенсионное удостоверение, - ответ Пенсионного фонда

Право на назначение пенсии по возрасту после достижения возраста 60 лет имеют лица при наличии страхового стажа, в частности, в 2024 году – не менее 31 года.

Приобщение к материалам дела результатов НСРД по другому уголовному производству, - позиция Верховного Суда

В кассационной жалобе в ВС прокурор не согласился с признанием недопустимым доказательством протокола по результатам НСРД и приложения к нему – магнитного носителя информации, поскольку в материалах уголовного производства имеется ходатайство и соответствующее постановление суда о предоставлении разрешения на использование результатов НСРД в другом уголовном производстве.

Следствие поведения стороны обвинения, которое своими действиями значительно усложнило исследование важных доказательств судом, должно толковаться в пользу защиты, чтобы не поощрять обвинение к использованию таких приемов, - ВС

КУС ВС также напомнил, что в контексте исследования вопроса провокации важно также установить, имели ли до проведения специальной операции органы расследования надежную информацию о преступной деятельности лица, в отношении которого проводится такая операция.

  1. В мире

В Израиле прошли массовые протесты: митингующие требуют отставки премьера Нетаньяху, прекращения войны и возвращения заложников

08:50, 21 января 2024
Тысячи демонстрантов вышли на протесты, в частности, в Тель-Авиве, Кесарии и Иерусалиме.
В Израиле прошли массовые протесты: митингующие требуют отставки премьера Нетаньяху, прекращения войны и возвращения заложников
Фото: MIRIAM ALSTER/FLASH90
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В субботу 21 января в Израиле прошли массовые митинги в ряде городов. Об этом сообщает  The Times of Israel..

Тысячи демонстрантов вышли на протесты, в частности, в Тель-Авиве, Кесарии и Иерусалиме.

Протестующие требуют от правительства сделать больше для немедленного освобождения более 130 заложников, удерживаемых палестинскими террористами в Секторе Газа с момента нападения 7 октября и отставки премьер-министра Беньямина Нетаньяху.

На митингах, организованных Форумом семей заложников и пропавших без вести, выступали ораторы, требовавшие прекращения боевых действий в Секторе Газа и обмена с ХАМАС для возвращения заложников.

По сообщениям СМИ, ХАМАС требует прекращения огня как одной из предпосылок для любого соглашения.

Отмечается, что митинг в Тель-Авиве транслировался одновременно с акцией протеста у частной резиденции Нетаньяху в Кесарии, где люди кричали в мегафоны: "Договор, немедленно!"

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Галина Третьякова
    Галина Третьякова
    голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів