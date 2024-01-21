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Члени Вищої ради правосуддя та ВККС визнали претензії Ради суддів до Максима Пампури необґрунтованими.

За яких умов чоловіки у 2024 року мають право отримати пенсійне посвідчення, - відповідь Пенсійного фонду

Право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності страхового стажу, зокрема, у 2024 році – не менше 31 року.

Долучення до матеріалів справи результатів НСДР з іншого кримінального провадження, - позиція Верховного Суду

У касаційній скарзі до ВС прокурор не погодився з визнанням недопустимим доказом протоколу за результатами НСРД та додатку до нього – магнітного носія інформації, оскільки у матеріалах кримінального провадження наявне клопотання та відповідна ухвала суду про надання дозволу на використання результатів НСРД в іншому кримінальному провадженні.

Наслідок поведінки сторони обвинувачення, яка своїми діями значно ускладнила дослідження важливих доказів судом, має тлумачитися на користь захисту, щоб не заохочувати обвинувачення до використання таких прийомів, - ВС

ККС ВС також нагадав, що в контексті дослідження питання провокації важливо також встановити, чи мали до проведення спеціальної операції органи розслідування надійну інформацію щодо злочинної діяльності особи, щодо якої проводиться така операція.

Боржниця посилалася на поліграф як на доказ неотримання нею грошей у позику за наявності розписки, – що вирішив Верховний Суд

Позивач вказав, що надав у позику жінці 250 000 доларів США, на підтвердження чого та власноруч написала боргову розписку та зобов`язалася повернути йому кошти.

  1. У світі

В Ізраїлі відбулись масові протести: мітингарі вимагають відставки прем’єра Нетаньяху, припинення війни та повернення заручників

08:50, 21 січня 2024
Тисячі демонстрантів вийшли на протести, зокрема, в Тель-Авіві, Кесарії та Єрусалимі.
В Ізраїлі відбулись масові протести: мітингарі вимагають відставки прем’єра Нетаньяху, припинення війни та повернення заручників
Фото: MIRIAM ALSTER/FLASH90
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У суботу 21 січні в Ізраїлі пройшли масові мітинги в низці міст. Про це повідомляє The Times of Israel.

Тисячі демонстрантів вийшли на протести, зокрема, в Тель-Авіві, Кесарії та Єрусалимі.

Протестувальники вимагають від уряду зробити більше для негайного звільнення понад 130 заручників, які утримуються палестинськими терористами в Секторі Гази з моменту нападу 7 жовтня та відставки прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху.

На мітингах, організованих Форумом родин заручників і зниклих безвісти, виступали оратори, які вимагали припинення бойових дій в Секторі Гази і обміну з ХАМАС для повернення заручників. 

За повідомленнями ЗМІ, ХАМАС вимагає припинення вогню як одну з передумов для будь-якої угоди.

Зазначається, що мітинг у Тель-Авіві транслювався одночасно з акцією протесту біля приватної резиденції Нетаньяху в Кесарії, де люди кричали в мегафони: «Договір, негайно!»

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