В Ізраїлі відбулись масові протести: мітингарі вимагають відставки прем’єра Нетаньяху, припинення війни та повернення заручників

Тисячі демонстрантів вийшли на протести, зокрема, в Тель-Авіві, Кесарії та Єрусалимі.

Фото: MIRIAM ALSTER/FLASH90

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У суботу 21 січні в Ізраїлі пройшли масові мітинги в низці міст. Про це повідомляє The Times of Israel.

Тисячі демонстрантів вийшли на протести, зокрема, в Тель-Авіві, Кесарії та Єрусалимі.

Протестувальники вимагають від уряду зробити більше для негайного звільнення понад 130 заручників, які утримуються палестинськими терористами в Секторі Гази з моменту нападу 7 жовтня та відставки прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху.

На мітингах, організованих Форумом родин заручників і зниклих безвісти, виступали оратори, які вимагали припинення бойових дій в Секторі Гази і обміну з ХАМАС для повернення заручників.

За повідомленнями ЗМІ, ХАМАС вимагає припинення вогню як одну з передумов для будь-якої угоди.

Зазначається, що мітинг у Тель-Авіві транслювався одночасно з акцією протесту біля приватної резиденції Нетаньяху в Кесарії, де люди кричали в мегафони: «Договір, негайно!»

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