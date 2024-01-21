В Україні знову злетять ціни на цигарки: скільки доведеться віддати за пачку

Україна взяла на себе обов’язок щороку збільшувати акциз на тютюнові вироби на 20%.

В Україні знову підвищаться ціни на цигарки – вони подорожчають через підвищення акцизу мінімум на 20%. Про це пише OBOZ.UA.

Так, Україна взяла на себе обов’язок щороку збільшувати акциз на тютюнові вироби на 20%. Такою є директива ЄС, яку нам необхідно виконувати для вступу до Євросоюзу. Отже, подорожчання цигарок – неминучий процес.

Сигарети діляться на три класи: українські з фільтром, медіум класу та преміум класу. За темпами подорожчання тютюнові вироби посідають одну з перших позицій (в першу чергу за рахунок підвищення акцизів).

Отже, за пачку українських цигарок доведеться віддати близько 78 гривень, середнього класу – 93,5 гривні, а преміум класу – понад 108 гривень.

Подорожчання відбудеться не одразу. Досвід минулих років показав, що подорожчання розтягується на весь рік. Продавці традиційно мають значні запаси, тож одразу після підвищення акцизів вони вартість цигарок не переглядають.

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