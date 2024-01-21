Северная Корея является крупнейшим поставщиком оружия для рф, — глава ГУР Кирилл Буданов

Он добавил, что без помощи КНДР ситуация для страны-оккупанта была бы катастрофической.

Северная Корея является крупнейшим поставщиком оружия для рф, без ее помощи ситуация для страны-оккупанта была бы катастрофической. Об этом сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Financial Times.

Буданов заявил, что страна-агрессор тратит больше оружия и боеприпасов, чем может произвести, вместе с тем борется с контролем качества.

«Именно этим объясняется поиск оружия в других странах», - сказал руководитель ГУР.

По словам Буданова, Северная Корея является самым крупным поставщиком оружия для оккупантов.

Они действительно передали значительное количество артиллерийских боеприпасов. Это позволило рф немного выдохнуть», - заявил он, добавив, что без помощи КНДР ситуация была бы катастрофической.

Руководитель ГУР также отметил, что рф хотела бы не полагаться на внешнюю помощь. Буданов сказал, что «это всегда считалось ниже их, это унижение».

Как отметил разведчик, еще одна проблема, стоящая перед россией, – это живая сила. Москва теряет столько или даже больше войск, чем может набрать.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.