Украинская теннисистка Марта Костюк «разгромила» россиянку Тимофееву и впервые вышла в четвертьфинал Australian Open-2024

Марта Костюк впервые в карьере пробилась в 1/4 финала на турнирах серии Grand Slam.

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Украинская теннисистка Марта Костюк (№37 WTA) вышла в четвертьфинал одиночного разряда Australian Open-2024. Об этом сообщает «Укринформ».

Так, в матче четвертого круга 21-летняя украинка разгромила россиянку Марию Тимофееву (№170 WTA), которая из-за полномасштабного вторжения рф в Украину допущена к соревнованиям только в нейтральном статусе.

Поединок длился 1 час 16 минут и завершился триумфом представительницы Украины со счетом 6:2, 6:1.

Таким образом, Марта Костюк впервые в карьере пробилась в 1/4 финала на турнирах серии Grand Slam.

Путевку в полуфинал Australian Open Костюк разыграет с четвертой «ракеткой» мира и действующей чемпионкой US Open – Кори Гауфф из США.

Как известно, открытый чемпионат Австралии-2024 продлится до 27 января.

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