Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал Australian Open, обыграв белоруску Азаренко

Ястремская — единственная представительница Australian Open, дошедшая до четвертого круга на Australian Open-2024 в статусе квалифайерки.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прошла в четвертьфинал Australian Open-2024, выбив из турнира нейтральную белорусскую теннисистку Викторию Азаренку. Об этом сообщает Суспільне Спорт.

Ястремской, начавшей выступления еще в раунде квалификации, удалось выбить из турнира уже седьмую теннисистку Азаренку, с которой Даяна уже встречалась в четвертый раз.

В издании отметили, что Ястремская — единственная представительница Australian Open, дошедшая до четвертого круга на Australian Open-2024 в статусе квалифьерки.

Матч между теннисистками длился 2:10. Ястремская играла агрессивно. Поединок закончился с 38 виннерами и 37 непринужденными ошибками.

Кроме этого, обыграв Азаренку, 2-разовую чемпионку Australian Open (2012 и 2013 годы), Ястремская стала второй теннисисткой в истории, победившей в статусе квалифаерки сразу двух чемпионок турниров Грендслем. Об этом сообщает OptaAce.

Следующей соперницей Даяны Ястремской станет именно чешка Носкова, которая провела лишь три гейма против Элины Светолиной перед ее снятием с Australian Open.

Матч Носкова – Ястремская состоится в среду, 24 января. Это будет первая личная встреча теннисисток в карьере.

Ранее мы писали, что украинская теннисистка Марта Костюк разгромила россиянку Тимофееву и впервые вышла в четвертьфинал Australian Open-2024.

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