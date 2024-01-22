Роман Гринкевич был задержан при попытке пересечения границы в Одессе

Роман Гринкевич, которого подозревают в участии в преступной организации и мошенничестве, готовился пересечь государственную границу и выехать за пределы страны.

В понедельник, 22 января, в Одессе в 6:50 утра при попытке выехать за пределы страны стражи порядка задержали Романа Гринкевича, который является пятым участником преступной организации, которая поставила для ВСУ некачественную одежду. Об этом на брифинге заявил Генеральный прокурор Андрей Костин.

По данным следствия, подозреваемый выехал в г. Одесса ориентировочно 17 января и с тех пор готовился пересечь государственную границу и выехать за пределы страны. 19 января по ходатайству прокуроров суд предоставил разрешение на его задержание.

«Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Остальные четверо подозреваемых находятся под стражей», - сообщили в ОГП.

Позже в ГБР обнародовали видео задержания Романа Гринкевича.

Ранее сообщалось, что в Киеве суд дал разрешение на задержание Романа Гринкевича, объявленного в розыск.

Как известно, Роман Гринкевич объявлен в розыск.

Напомним, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны и членам преступной организации, нанесшим госбюджету ущерб почти на миллиард гривен. Их разоблачили на оборудках с закупками одежды и белья для ВСУ.

Кроме того, художница Соня Морозюк отказалась выходить замуж за скандального Гринкевича, а подарки решила продать в пользу ВСУ.

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