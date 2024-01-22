На Закарпатье женщина ударила в лицо пограничницу

Пограничницу с травмами доставили в больницу.

Источник фото: mvs.gov.ua

На одном из контрольных постов во время проверки пограничным нарядом Мукачевского отряда водитель транспортного средства «Митсубиси» отказался предоставить авто для осмотра.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Как отметили в МВД, мужчина, создав конфликтную ситуацию, попытался избежать ответственности, предусмотренной админкодексом за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего ГПСУ. Водитель решил покинуть место происшествия на авто.

Однако пограничники догнали беглеца. В автомобиле также находилась жена водителя, двое детей и еще одна женщина.

«В ходе общения с задержанными жена водителя нанесла удар в лицо пограничнице, которая находилась в составе пограничного наряда и документировала правонарушения. Со своей стороны мужчина совершил нападение на другого из пограничников, также находившегося на месте происшествия», - сказано в сообщении МВД.

В целях фиксации правонарушения на место происшествия вызвали сотрудников полиции.

В МВД пишут, что во время выяснения и документирования обстоятельств правонарушения супруги постоянно выкрикивали угрозы и нецензурную брань в сторону сотрудников пограничной службы, даже в присутствии своих малолетних детей.

Пограничницу с травмами доставили в больницу.

В отношении обоих граждан составлены протоколы о совершении ими административного правонарушения.

Кроме того, об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 345 УК Украины «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа», пограничники направили сообщение в Нацполицию.

Также относительно выявления признаков правонарушения, ответственность за которое предусмотрено ст. 184 КУоАП «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей», будет направлено сообщение в службу по делам детей, Виноградовскому и Береговскому городским советам и Берегивскому райотделу полиции.

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