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  1. В Украине

Сгорел дотла: произошел пожар в загородном доме бизнесмена Игоря Мазепы на Черниговщине, фото

11:09, 22 января 2024
Дом Мазепы в селе Картовецкое полностью выгорел.
Сгорел дотла: произошел пожар в загородном доме бизнесмена Игоря Мазепы на Черниговщине, фото
Фото: LB.ua
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В ночь на понедельник, 22 января, вспыхнул пожар в загородном доме бизнесмена Игоря Мазепы, задержанный по подозрению в махинациях с землями Киевской ГЭС. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники.

Это произошло в селе Картовецкое Черниговской области.

Дом был оборудован системами наблюдения, поэтому причины пожара устанавливаются. По предварительным данным, пострадавших нет.

Кроме того, журналисты предоставили кадры пожара из этого дома. На фото можно увидеть, что здание сгорело дотла.

Как ранее сообщалось, суд избрал бизнесмену Игорю Мазепе арест с возможностью внесения залога в 349 млн грн. Позже суд избрал меру пресечения для брата Игоря Мазепы.

Кроме того, двум сообщникам Мазепы, фигурирующим по делу о незаконном завладении землями Киевской ГЭС, Печерский райсуд Киева также избрал меру пресечения.

 Напомним, украинского бизнесмена и основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу задержало ГБР при пересечении украино-польской границы. 

Добавим, общественное движение «Манифест 42» призвало украинские бизнес к объединению для сопротивления давлению силовиков.

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