Апелляционный суд оставил бизнесмена Игоря Мазепу под стражей, но снизил залог в 16 раз

Суд удовлетворил жалобу адвокатов Мазепы частично.

Источник фото: investory.news

Киевский апелляционный суд во вторник, 23 января, рассмотрел жалобу на определение Печерского районного суда, согласно которой бизнесмена Игоря Мазепу заключили под стражу с возможностью внесения почти 350 млн грн залога.

Как сообщили в СМИ, бизнесмена оставили под стражей, однако судья уменьшил размер залога в 16 раз.

Суд удовлетворил жалобу адвокатов Игоря Мазепы частично. Бизнесмена оставили под стражей до 27 февраля 2024 года, вместе с тем уменьшили залог до 21 млн грн.

Прокурор просил увеличить размер залога до 700 млн грн, а защита – отменить постановление Печерского суда.

Как ранее сообщалось, суд избрал бизнесмену Игорю Мазепе арест с возможностью внесения залога в 349 млн грн. Позже суд избрал меру пресечения для брата Игоря Мазепы.

Также полиция Черниговщины начала уголовное производство по факту возгорания дома бизнесмена, основателя Concorde Capital Игоря Мазепы, которое произошло ночью с 21 на 22 января.

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