В Украине хотят расширить права граждан на владение травматическим огнестрельным оружием

В то же время, позиция МВД относительно права владения и обращения короткоствольного огнестрельного оружия четкая – через 5 лет после завершения военного положения.

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Как рассказал заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый, закон о гражданском огнестрельном оружии будет регулировать, а не легализовать его обращение.

«В самом проекте закона речь не идет о легализации огнестрельного оружия, а о законодательном урегулировании обращения огнестрельного оружия», - цитируют в МВД Богдана Драпятого.

Он пояснил, что законопроектом, который рассматривается в парламенте, предлагается увеличить возможность и расширить права граждан Украины относительно приобретения в право собственности травматического огнестрельного оружия.

«Что же касается короткоствольного огнестрельного оружия или его еще называют боевым пистолетом, то в данном случае позиция Министерства внутренних дел состоит в том, чтобы предоставить такое право гражданам, но отсрочить вступление в силу соответствующей нормы на послевоенный период», - отметил заместитель министра внутренних дел.

По словам Богдана Драпятого, МВД обосновывает свою позицию, учитывая криминогенную ситуацию, и увеличение незаконного оборота оружия и количества случаев совершения преступлений с использованием или применением огнестрельного оружия.

Кроме того, отметил он, есть понимание того, сколько еще нормативных актов нужно будет подготовить и привести к соответствующему масштабу инфраструктуру с безопасности, чтобы все граждане могли чувствовать себя в безопасности.

«Мы должны научить граждан культуре применения, использования, хранения, транспортировки огнестрельного оружия. То есть, мы должны создать сеть или расширить действующую сеть соответствующих тиров, где граждане смогут учиться правилам обращения с огнестрельным оружием», - объяснил должностное лицо.

Впрочем, позиция Министерства внутренних дел относительно права владения и обращения короткоствольного огнестрельного оружия (боевых пистолетов) четкая – эта норма должна вступить в силу только через 5 лет после завершения периода военного положения.

И такая позиция правоохранителей основывается на ситуации безопасности в стране, учитывая полномасштабную войну, подчеркнули в МВД.

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