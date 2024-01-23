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  1. В Україні

В Україні хочуть розширити права громадян щодо володіння травматичною вогнепальною зброєю

16:36, 23 січня 2024
Водночас, позиція МВС щодо права володіння й обігу короткоствольної вогнепальної зброї чітка – через 5 років після завершення воєнного стану.
В Україні хочуть розширити права громадян щодо володіння травматичною вогнепальною зброєю
Джерело фото: Artem Zhukov / Unsplash
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Як розповів заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий, закон про цивільну вогнепальну зброю регулюватиме, а не легалізуватиме її обіг.

«У самому проекті закону мова не йде про легалізацію вогнепальної зброї, а про законодавче врегулювання обігу вогнепальної зброї», - цитують у МВС Богдана Драп’ятого.

Він пояснив, що законопроектом, який наразі розглядається у парламенті, пропонується збільшити можливість і розширити права громадян України щодо набуття у право власності травматичної вогнепальної зброї.

«Що ж стосується короткоствольної вогнепальної зброї або її ще називають бойовим пістолетом, то в даному випадку позиція Міністерства внутрішніх справ полягає в тому, щоб надати таке право громадянам, але відтермінувати набрання чинності відповідної норми на повоєнний період», - зазначив заступник міністра внутрішніх справ.

За словами Богдана Драп’ятого, МВС обґрунтовує свою позицію з огляду на криміногенну ситуацію, і збільшення незаконного обігу зброї та кількості випадків вчинення злочинів із використанням чи застосуванням вогнепальної зброї.

Крім того, зазначив він, є розуміння того, скільки ще нормативних актів потрібно буде підготувати та привести до відповідного масштабу безпекову інфраструктуру, щоб усі громадяни могли почувати себе в безпеці.

«Ми повинні навчити громадян культурі застосування, використання, зберігання, транспортування вогнепальної зброї. Тобто ми повинні створити мережу чи розширити діючу мережу відповідних тирів, де громадяни зможуть навчатися правилам поводження з вогнепальною зброєю», - пояснив посадовець.

Утім позиція Міністерства внутрішніх справ щодо права володіння й обігу короткоствольної вогнепальної зброї (бойових пістолетів) чітка – ця норма має набрати чинності тільки через 5 років після завершення періоду воєнного стану.

І така позиція правоохоронців ґрунтується на безпековій ситуації в країні з огляду на повномасштабну війну, наголосили у МВС.

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