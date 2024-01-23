Падение ракеты в Польше во время массированного российского обстрела Украины: прокуратура приостановиларасследование

Прокуратура Польши приостановила расследование по делу падения ракеты в Пшеводуве, что привело к гибели двух человек.

Источник фото: RMF24

Польская прокуратура приостановила расследование падения и взрыва ракеты в ноябре 2022 года в селе Пшеводув, которые привели к смерти двух человек. По заключению польских следователей, это была украинская ракета ПВО, выпущенная во время массированного российского ракетного обстрела, сообщает RMF24.

Отмечается, что расследование было остановлено из-за отсутствия сотрудничества с Украиной в раскрытии этой трагедии. В прокуратуре указывают на "долговременное препятствие в дальнейшем производстве, которое заключается в ожидании выполнения запросов о международной правовой помощи".

Польская сторона направила запросы к украинской много месяцев назад, включая требование получить информацию, подтверждающую происхождение ракеты. Приостановление производства означает, что окончательно установить обстоятельства происшествия и определить вину в смерти граждан Польши становится невозможно.

Ракета взорвалась 15 ноября 2022 года в Пшеводово, Люблин, возле украинской границы, в тот день, когда территория Украины была подвергнута массированному обстрелу со стороны рф. В результате взрыва погибли 59-летний тракторист и 60-летний заведующий складом.

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