Незаконное таможенное оформление 12 авто со «скидкой»: будут судить 4 киевских таможенников

Должностные лица разработали противоправный механизм, заключавшийся в освобождении от уплаты НДС, акцизного налога и ввозной пошлины транспортных средств специализированного назначения.

В столице направили в суд обвинительные акты в отношении четырех инспекторов Киевской таможни по обвинению в злоупотреблении служебным положением и служебной халатности при осуществлении таможенных оформлений, ввезенных в Украину транспортных средств специализированного назначения.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, инспекторы Киевской таможни разработали противоправный механизм, заключавшийся в освобождении от уплаты НДС, акцизного налога и ввозной пошлины транспортных средств специализированного назначения.

«Фигурантами в период с апреля по июнь 2022 года было осуществлено 12 таможенных оформлений в режиме импорта транспортных средств с неправомерным применением льготы для дальнейшего освобождения от уплаты НДС, акцизного налога и ввозной пошлины», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавляют, что указанные действия привели к потере Государственным бюджетом Украины таможенных платежей на общую сумму более 2 млн. гривен.

Теперь злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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