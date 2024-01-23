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  1. В Украине

Незаконное таможенное оформление 12 авто со «скидкой»: будут судить 4 киевских таможенников

16:27, 23 января 2024
Должностные лица разработали противоправный механизм, заключавшийся в освобождении от уплаты НДС, акцизного налога и ввозной пошлины транспортных средств специализированного назначения.
Незаконное таможенное оформление 12 авто со «скидкой»: будут судить 4 киевских таможенников
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В столице направили в суд обвинительные акты в отношении четырех инспекторов Киевской таможни по обвинению в злоупотреблении служебным положением и служебной халатности при осуществлении таможенных оформлений, ввезенных в Украину транспортных средств специализированного назначения.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, инспекторы Киевской таможни разработали противоправный механизм, заключавшийся в освобождении от уплаты НДС, акцизного налога и ввозной пошлины транспортных средств специализированного назначения.

  «Фигурантами в период с апреля по июнь 2022 года было осуществлено 12 таможенных оформлений в режиме импорта транспортных средств с неправомерным применением льготы для дальнейшего освобождения от уплаты НДС, акцизного налога и ввозной пошлины», - говорится в сообщении.

  В прокуратуре добавляют, что указанные действия привели к потере Государственным бюджетом Украины таможенных платежей на общую сумму более 2 млн. гривен.

 Теперь злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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