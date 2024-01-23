Незаконне митне оформлення 12 авто зі «знижкою»: судитимуть 4 київських митників

Посадовці розробили протиправний механізм, який полягав у звільненні від сплати ПДВ, акцизного податку та ввізного мита транспортних засобів спеціалізованого призначення.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

У столиці скерували до суду обвинувальні акти відносно чотирьох інспекторів Київської митниці за обвинуваченням у зловживанні службовим становищем та службовій недбалості при здійсненні митних оформлень, ввезених в Україну транспортних засобів спеціалізованого призначення.

Як повідомила Київська міська прокуратура, інспектори Київської митниці розробили протиправний механізм, який полягав у звільненні від сплати ПДВ, акцизного податку та ввізного мита транспортних засобів спеціалізованого призначення.

«Фігурантами в період з квітня по червень 2022 року було здійснено 12 митних оформлень у режимі «імпорт» транспортних засобів із неправомірним застосуванням пільги для подальшого звільнення від сплати ПДВ, акцизного податку та ввізного мита», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додають, що вказані дії призвели до втрати Державним бюджетом України митних платежів на загальну суму понад 2 млн гривень.

Зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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