Теракт в Керецьківській сільраді на Закарпатті: апеляційну скаргу адвоката підозрюваного Батрина залишили без змін

Суд обрав відносно підозрюваного Сергія Батрина запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави до 13 лютого, але адвокат оскаржив рішення.

Колегія суддів Закарпатського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу адвоката в інтересах підозрюваного у скоєнні терористичного акту Сергія Батрина. Про це повідомляє пресслужба суду.

Суд першої інстанції обрав відносно підозрюваного Батрина запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави, строком до 60 (шістдесят) днів, а саме до 13 лютого 2024 року.

Апеляційний суд постановив: апеляційну скаргу адвоката підозрюваного залишити без зміни, а ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 17 листопада 2023 року – без зміни.

Як відомо, 15 грудня 2023 року він разом з іншими депутатами прибув на засідання 24 сесії Керецьківської сільської ради VIII скликання.

Перебуваючи на вказаному засіданні намагався вплинути на її керівництво та інших депутатів з метою прийняття рішень чи вчинення або не вчинення ними певних дій, які він вважав за необхідне, однак не досяг бажаного результату.

Після цього одноосібно залишив приміщення сесійної зали Керецьківської сільської ради. Однак через деякий час повернувся до сесійної зали, де продовжувалось засідання ради, витягнув з кишень своєї куртки три вибухові пристрої, схожі на гранати, та кинув на підлогу у проході між президією ради та першим рядом депутатських крісел, після чого відбулось три вибухи. Внаслідок вибухів тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості отримали 23 особи.

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