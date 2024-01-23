Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ДБР повинно дотримуватись гарантій незалежності суддів та поважати авторитет правосуддя – Вища рада правосуддя

ДБР повинно дотримуватись гарантій незалежності суддів та поважати авторитет правосуддя – Вища рада правосуддя.

Від 1,8 млн грн до 2,2 млн грн на рік, – яку зарплату декларував екс-працівник НАЗК Роман Норець

При цьому Роман Норець не вказав жодних грошових заощаджень.

У Верховній Раді вирішили зробити зрозумілішими порівняльні таблиці до законопроектів, щоб депутати могли бачити, за що вони голосують

Порівняльні таблиці до другого читання наразі не містять тексту чинних норм закону, тому депутати не завжди наочно бачать, що вони змінюють у законодавстві.

Адвокат відібрав у працівниці Вищого антикорупційного суду документи і не хотів повертати, - ВАКС

Вищий антикорупційний суд повідомив про інцидент НАБУ.

Підписання суддею повного тексту вироку електронним підписом не у нарадчій кімнаті не свідчить про порушення її таємниці, — Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що електронний примірник судового рішення виготовляється та підписується не безпосередньо суддею в нарадчій кімнаті.

  1. В Україні

Теракт в Керецьківській сільраді на Закарпатті: апеляційну скаргу адвоката підозрюваного Батрина залишили без змін

18:02, 23 січня 2024
Суд обрав відносно підозрюваного Сергія Батрина запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави до 13 лютого, але адвокат оскаржив рішення.
Теракт в Керецьківській сільраді на Закарпатті: апеляційну скаргу адвоката підозрюваного Батрина залишили без змін
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Колегія суддів Закарпатського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу адвоката в інтересах підозрюваного у скоєнні терористичного акту Сергія Батрина. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Суд першої інстанції обрав відносно підозрюваного Батрина запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави, строком до 60 (шістдесят) днів, а саме до 13 лютого 2024 року.

Апеляційний суд постановив: апеляційну скаргу адвоката підозрюваного залишити без зміни, а ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 17 листопада 2023 року – без зміни.

Як відомо, 15 грудня 2023 року він разом з іншими депутатами прибув на засідання 24 сесії Керецьківської сільської ради VIII скликання.

Перебуваючи на вказаному засіданні намагався вплинути на її керівництво та інших депутатів з метою прийняття рішень чи вчинення або не вчинення ними певних дій, які він вважав за необхідне, однак не досяг бажаного результату.

Після цього одноосібно залишив приміщення сесійної зали Керецьківської сільської ради. Однак через деякий час повернувся до сесійної зали, де продовжувалось засідання ради, витягнув з кишень своєї куртки три вибухові пристрої, схожі на гранати, та кинув на підлогу у проході між президією ради та першим рядом депутатських крісел, після чого відбулось три вибухи. Внаслідок вибухів тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості отримали 23 особи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Шевченко
    Олександр Шевченко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Гордієнко
    Тетяна Гордієнко
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Євген Марич
    Євген Марич
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду