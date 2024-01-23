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  1. В Україні

Ветерани можуть отримати до $500 стипендії на навчання: як подати заявку

21:32, 23 січня 2024
Стартував конкурс прийому заявок від ветеранів на стипендії для короткострокової освіти.
Ветерани можуть отримати до $500 стипендії на навчання: як подати заявку
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Розпочато прийом заявок, в рамках якого ветерани мають можливість отримати стипендії до 500 доларів США на короткострокові навчальні програми чи курси, що входять до Програми реінтеграції ветеранів IREX. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Формат короткострокових курсів розроблено таким чином, щоб допомогти ветеранам ефективно планувати навчання, не втрачаючи можливості займатися активностями або отримувати лікування, якщо це необхідно.

Учасники конкурсу мають вільний вибір курсів, які вони бажають пройти, такі як маркетинг, комп'ютерні науки, аналітика, управління, іноземні мови та інші. Важливим є чітке обгрунтування обраної освітньої можливості та її позитивний вплив на майбутнє працевлаштування або кар'єрний розвиток.

Протягом попередніх п'яти раундів конкурсу понад 90 ветеранів та 25 членів їхніх сімей успішно пройшли навчання у різних сферах.

Охочих подати заявку запрошують заповнити реєстраційну форму за посиланням.

Дедлайн для подачі заявок - 2 лютого (23:59).

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