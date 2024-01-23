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Ветераны могут получить до $500 стипендии на обучение: как подать заявку

21:32, 23 января 2024
Стартовал конкурс приема заявок от ветеранов на стипендии для краткосрочного образования.
Ветераны могут получить до $500 стипендии на обучение: как подать заявку
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Начался прием заявок, в рамках которого ветераны имеют возможность получить стипендии до 500 долларов США на краткосрочные учебные программы или курсы, входящие в Программу реинтеграции ветеранов IREX. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Формат краткосрочных курсов разработан таким образом, чтобы помочь ветеранам эффективно планировать обучение, не теряя возможности заниматься активностями или получать лечение, если это необходимо.

Участники конкурса имеют свободный выбор курсов, которые они желают пройти, такие как маркетинг, компьютерные науки, аналитика, управление, иностранные языки и другие. Важным является четкое обоснование выбранной образовательной возможности и ее положительное влияние на будущее трудоустройство или карьерное развитие.

В течение предыдущих пяти раундов конкурса более 90 ветеранов и 25 членов их семей успешно прошли обучение в различных сферах.

Желающих подать заявку приглашают заполнить регистрационную форму по ссылке.

Дедлайн для подачи заявок - 2 февраля (23:59).

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