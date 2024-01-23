Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 23 січня

Уряд вніс зміни до Порядку використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії та схвалив Стратегію розвитку територій у зоні відчуження і зоні обов’язкового відселення на 2024-2032 роки.

Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів 23 січня провів засідання. Які рішення ухвалили, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

— Схвалено проект Закону «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки про технічне та фінансове співробітництво». Законопроектом пропонується ратифікувати Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки про технічне та фінансове співробітництво, вчинену 24.11.2023 в м. Києві. Угода спрямована на створення рамкових умов для залучення технічної та фінансової допомоги з боку Уряду Литовської Республіки. Реалізація Угоди сприятиме зміцненню двосторонніх відносин, розвитку технічного та фінансового співробітництва між двома державами, здійсненню реформ у сфері європейської інтеграції, сталому економічному і соціальному розвитку, просуванню демократії та прав людини в Україні, участі Литовської сторони у процесі відновлення та відбудови України.

— Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо охорони водних біоресурсів та середовища їх існування». Законопроектом пропонується посилити відповідальність за порушення громадянами та посадовими особами законодавства у сферах рибного господарства та аквакультури, правил рибальства та охорони водних біоресурсів шляхом внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України.

— Внесено зміни до Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва. Визначено головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми «Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва» Мінекономіки. Визначено, що перерахування бюджетних коштів відповідно до погоджених Фондом заявок, які були прийняті у минулому періоді, але не були профінансовані або профінансовані не в повному обсязі, здійснюється Фондом за рахунок коштів державного бюджету в межах бюджетних асигнувань поточного бюджетного періоду, передбачених за бюджетною програмою «Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва» за відповідним напрямом. Уточнено положення щодо ведення бухгалтерського обліку, відкриття і закриття рахунків, реєстрації, обліку бюджетних зобовʼязань в органах Казначейства та проведення операцій, повʼязаних з використанням бюджетних коштів тощо.

— Викладено в новій редакції Статут Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти задля приведення його у відповідність із положеннями ЗУ «Про вищу освіту» в частині удосконалення механізму забезпечення якості вищої освіти, переліку повноважень та прав Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, вдосконалення процедури оскарження рішень Національного агентства шляхом утворення у його складі Апеляційної палати, уточнення процедури формування складу Національного агентства, встановлення його структури, визначення порядку проведення інституційної акредитації закладів вищої освіти та постакредитаційного моніторингу.

— Здійснено вихід України з Угоди про взаємодію міністерств внутрішніх справ незалежних держав у сфері боротьби зі злочинністю, вчиненої 24.04.1992 в м. Алмати. Зазначена Угода втратила свою актуальність, оскільки механізми співробітництва, передбачені нею, не застосовуються Сторонами, а більшість напрямків та форм співробітництва, передбачених нею, на сьогодні віднесено до компетенції Національної поліції України, яка не є правонаступником Міністерства внутрішніх справ України.

— Визначено, відповідно до ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Державну податкову службу, її територіальні органи уповноваженим органом виконавчої влади щодо отримання: щорічного звіту про обсяги виробництва та/або обігу (у тому числі імпорту та експорту) алкогольних напоїв, що подається малими виробництвами виноробної продукції, які отримали ліцензії на виробництво та/або оптову торгівлю алкогольними напоями без додавання спирту (винами виноградними, винами плодово-ягідними, напоями медовими) та/або здійснюють експорт, імпорт зазначеної продукції; щоквартального звіту про обсяги виробництва та /або обігу (у тому числі експорту) алкогольних напоїв, що подається малими виробництвами дистилятів, які мають ліцензію на виробництво спиртових дистилятів, ліцензію на виробництво алкогольних напоїв та/або ліцензію на оптову та/або роздрібну торгівлю алкогольними напоями. Внесено відповідні зміни до переліку органів ліцензування, затвердженого постановою КМУ від 05.08.2015 N 609.

— Внесено зміни до Порядку використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії з метою приведення напрямів спрямування бюджетних коштів у відповідність до ЗУ «Про Державний бюджет України на 2024 рік» та удосконалення умови виділення коштів фонду, зокрема щодо фінансування проектів (обʼєктів, заходів) реалізація яких здійснювалась у 2023 році за рахунок фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Також для спрощення процедури виділення коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії, зокрема для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених збройною агресією РФ проти України, передбачено норму щодо виділення коштів фонду за рішенням Кабінету Міністрів України за пропозиціями заявників без розгляду робочою групою.

— Затверджено Порядок організації діяльності та забезпечення функціонування центрів життєстійкості. Порядок визначає умови організації діяльності та забезпечення функціонування центрів життестійкості як громадських соціальних просторів та осередків формування соціальної згуртованості територіальної громади, підтримки психічного здоровʼя населення, а також забезпечення застосування комплексного підходу до надання соціальних послуг та інших послуг з підтримки осіб/сімей, які проживають на території територіальної громади. Рекомендовано виконавчим органам сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, а в разі їх відсутності - військовим адміністраціям населених пунктів, взяти участь в організації діяльності центрів життєстійкості та керуватися Порядком під час реалізації експериментального проекту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості.

— Затверджено Порядок та умови надання у 2024 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоровʼя. Субвенція спрямовується на оплату поточних видатків будинків дитини, закладів служби крові та медико-соціальних експертних комісій; фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого спʼяніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції; забезпечення дітей до трьох років, хворих на біотинідазну недостатність, галактоземію І типу, глютарову ацидурію І типу, глютарову ацидурію ІІ типу, дефіцит середньоланцюгової ацил-КоА-дегідрогенази (MCAD), дефіцит довголанцюгової гідроксіацил-КоА-дегідрогенази (LCHAD), дефіцит дуже довголанцюгової ацил-КоА-дегідрогенази (VLCAD), дефіцит трифункціонального білка, дефіцит HMG-ліази, ізовалеріанову ацидурію, лейциноз (хвороба «кленового сиропу»), метилмалонову ацидурію, первинний карнітиновий дефіцит та пропіонову ацидурію, що включені до програми розширеного масового скринінгу новонароджених, та на фенілкетонурію, продуктами лікувального харчування.

— Внесено зміни до постанови КМУ від 28.10.2015 N 915 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виробництва та трансляції телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробки та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансової підтримки системи державного іномовлення України» з метою приведення термінології Порядку у відповідність до ЗУ «Про медіа» та ЗУ «Про Державний бюджет України на 2024 рік».

— Внесено зміни до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, зокрема, в частині відновлення дії вимог щодо якості пального на рівні не нижче Євро 5, імплементації положень актів законодавства Європейського Союзу (Директиви N 98/70/ЄС та Директиви N 1999/32/ЄС) щодо заборони продажу етилованого бензину та встановлення вимог на паливо, яке використовується у дорожніх транспортних засобах і недорожній рухомій техніці (включаючи судна внутрішнього плавання), сільськогосподарських і лісогосподарських тракторах і рекреаційних суднах.

— Затверджено, відповідно до ЗУ «Про Державний бюджет України на 2024 рік» та Бюджетного кодексу України, Порядок спрямування коштів спеціального фонду державного бюджету, джерелом яких є 10 відсотків частини податку на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, головним розпорядникам коштів державного бюджету, що належать до сектору безпеки і оборони, на матеріально-технічне забезпечення військових частин Збройних Сил, інших військових формувань. Також передано бюджетні призначення, передбачені у 2024 році Міністерству фінансів (загальнодержавні видатки та кредитування) у спеціальному фонді державного бюджету за програмою «Нерозподілені видатки для сектору безпеки і оборони на матеріально-технічне забезпечення військових частин Збройних Сил України, інших військових формувань» у сумі 9 млрд. 629 млн. 966,4 тис. гривень (видатки розвитку) Міністерству оборони, Міністерству оборони (для Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту), Міністерству внутрішніх справ (для Адміністрації Державної прикордонної служби), Міністерству внутрішніх справ (для Національної гвардії), Головному управлінню розвідки Міністерства оборони, Службі безпеки та Службі зовнішньої розвідки для подальшого їх спрямування підпорядкованим військовим частинам для покращення їх матеріально-технічного забезпечення.

— Викладено у новій редакції Порядок користування землями водного фонду з метою приведення його у відповідність до норм Водного і Земельного кодексів України, ЗУ «Про внутрішній водний транспорт», ЗУ «Про управління відходами».

— Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки у безпечному стані блоків та об’єкта «Укриття» та заходи щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС. У додатку до Порядку розподілено кошти в сумі 1 млрд. 378 млн. 479,5 тис. грн, передбачені у Державному бюджеті України на 2024 рік за бюджетною КПКВК «Підтримка у безпечному стані блоків та обʼєкта «Укриття» та заходи щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС», за напрямами їх використання.

— Затверджено, відповідно до частини пʼятої статті 47 Кодексу цивільного захисту України, Порядок організації та здійснення контролю виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування вимог законодавства у сфері цивільного захисту. Порядком визначено вимоги до організації перевірок та їх проведення; вимоги до оцінювання виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування законодавства у сфері цивільного захисту; переліки питань для перевірки виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

— Утворено Міжвідомчу робочу групу з проведення оцінки стану функціонування інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах. Затверджено Положення про Міжвідомчу робочу групу та її склад.

— Розширено склад Координаційного штабу з питань захисту прав осіб, депортованих або примусово переміщених у звʼязку із збройною агресією Російської Федерації проти України, Координаційного штабу з питань проведення обовʼязкової евакуації населення в умовах воєнного стану та Координаційного штабу з питань деокупованих територій задля забезпечення всебічного обговорення питань, що виносяться на розгляд координаційних штабів, та прийняття консолідованих рішень.

— Схвалено Стратегію розвитку територій у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення на 2024-2032 роки. Стратегія спрямована на визначення перспективних напрямів ефективного використання територій в зоні відчуження і відселеній частині зони безумовного (обовʼязкового) відселення, пошук та впровадження інноваційних рішень для розвитку території спеціального промислового використання при дотриманні вимог ядерної та радіаційної безпеки, дотримання заходів з біологічної і генетичної безпеки при вивченні відновлення дикої природи на радіаційно-забрудненій території, підтримки у екологічно безпечному і пожежобезпечному стані радіаційно-забруднених територій, удосконалення захисних барʼєрів, проведення комплексного радіаційно-екологічного моніторингу, сприяння створенню інвестиційних можливостей. Затверджено операційний план заходів з реалізації Стратегії на 2024-2026 роки.

— Передано Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження повноваження з управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрсвітлолізинг» з метою підвищення ефективності державного управління у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та альтернативних видів палива.

— Виділено на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету з метою здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру, що склалася внаслідок підриву РФ греблі Каховської гідроелектростанції, Миколаївській обласній державній адміністрації (для Миколаївської обласної військової адміністрації) 925 тис. гривень для надання матеріальної грошової допомоги населенню, що постраждало внаслідок підриву РФ греблі Каховської гідроелектростанції.

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