Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ДБР повинно дотримуватись гарантій незалежності суддів та поважати авторитет правосуддя – Вища рада правосуддя

ДБР повинно дотримуватись гарантій незалежності суддів та поважати авторитет правосуддя – Вища рада правосуддя.

Від 1,8 млн грн до 2,2 млн грн на рік, – яку зарплату декларував екс-працівник НАЗК Роман Норець

При цьому Роман Норець не вказав жодних грошових заощаджень.

У Верховній Раді вирішили зробити зрозумілішими порівняльні таблиці до законопроектів, щоб депутати могли бачити, за що вони голосують

Порівняльні таблиці до другого читання наразі не містять тексту чинних норм закону, тому депутати не завжди наочно бачать, що вони змінюють у законодавстві.

Адвокат відібрав у працівниці Вищого антикорупційного суду документи і не хотів повертати, - ВАКС

Вищий антикорупційний суд повідомив про інцидент НАБУ.

Підписання суддею повного тексту вироку електронним підписом не у нарадчій кімнаті не свідчить про порушення її таємниці, — Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що електронний примірник судового рішення виготовляється та підписується не безпосередньо суддею в нарадчій кімнаті.

  1. У світі

Із Польщі поступово виїжджають українці: які країни обирають біженці

22:40, 23 січня 2024
У Польщі зменшується кількість українців, які сплачують внески до системи соціального страхування.
Із Польщі поступово виїжджають українці: які країни обирають біженці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Польщі зменшується кількість громадян України, які сплачують внески до системи соціального страхування. Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Так, лише в грудні 2023 року з реєстрації в Управлінні соціального страхування (ZUS) вибули майже 7 тисяч українських громадян.

Останніми місяцями відтік українців із Польщі до інших європейських країн посилюється. За даними польського Управління соціального страхування (ZUS), у грудні 2023 року внески сплатили 759 тисяч українських громадян – на 6,9 тисяч осіб менше, ніж у листопаді 2023-го. Хоча найбільший спад фіксувався у січні 2023 року – тоді знялися з реєстрації у ZUS 8,2 тисячі українців.

Загалом у 2023 році кількість застрахованих українців у Польщі зросла на 13,4 тисячі.

Про поступовий відтік українців із Польщі свідчать також дані Євростату. Зокрема, за даними статистичної служби, в кінці грудня у Польщі проживали 951,4 тис. осіб із тимчасовим захистом, що на 5,3 тисячі людей менше порівняно із листопадом.

Водночас дані Євростату свідчать, що у деяких країнах зафіксований значний приплив українців, які отримали статус тимчасового захисту. Це може бути підказкою, куди переїжджають українські біженці.

Найбільше зросло число українських біженців у Німеччині (на 275,4 тисячі за рік), Нідерландах (на 35,5 тисячі) і Норвегії (на 33,2 тисячі).

Найбільше біженців виїхали за рік із Чехії – у листопаді 2023 року в цій країні налічувалося на 55 тисяч менше людей із тимчасовим захистом порівняно із листопадом 2022-го.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Шуляк
    Олена Шуляк
    голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
  • Ірина Фаловська
    Ірина Фаловська
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді