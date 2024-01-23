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  1. В мире

Из Польши постепенно уезжают украинцы: какие страны выбирают беженцы

22:40, 23 января 2024
В Польше уменьшается количество украинцев, уплачивающих взносы в систему социального страхования.
Из Польши постепенно уезжают украинцы: какие страны выбирают беженцы
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В Польше уменьшается количество граждан Украины, уплачивающих взносы в систему социального страхования. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Только в декабре 2023 года по регистрации в Управлении социального страхования (ZUS) выбыли почти 7 тысяч украинских граждан.

В последние месяцы отток украинцев из Польши в другие европейские страны усиливается. По данным польского Управления социального страхования (ZUS), в декабре 2023 года взносы уплатили 759 тысяч украинских граждан – на 6,9 тысячи человек меньше, чем в ноябре 2023-го. Хотя самый большой спад фиксировался в январе 2023 года – тогда снялись с регистрации в ZUS 8,2 тысяч украинцев.

Всего в 2023 году количество застрахованных украинцев в Польше выросло на 13,4 тысяч.

О постепенном оттоке украинцев из Польши свидетельствуют также данные Евростата. В частности, по данным статистической службы, в конце декабря в Польше проживало 951,4 тыс. человек с временной защитой, что на 5,3 тысячи человек меньше по сравнению с ноябрем.

В то же время, данные Евростата свидетельствуют, что в некоторых странах зафиксирован значительный приток украинцев, получивших статус временной защиты. Это может быть подсказкой, куда переезжают украинские беженцы.

Больше всего выросло число украинских беженцев в Германии (на 275,4 тысяч в год), Нидерландах (на 35,5 тысяч) и Норвегии (на 33,2 тысяч).

Больше всего беженцев уехали за год из Чехии – в ноябре 2023 года в этой стране насчитывалось на 55 тысяч меньше людей с временной защитой по сравнению с ноябрем 2022-го.

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