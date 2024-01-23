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  1. В Украине

Открыта регистрация на экзамен на уровень владения украинским языком

16:01, 23 января 2024
Регистрацию на экзамен открыли.
Открыта регистрация на экзамен на уровень владения украинским языком
Источник фото: CBN
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В Национальной комиссии по стандартам государственного языка сообщили об открытии регистрации на экзамен на уровень владения украинским языком.

Лица, нуждающиеся в подтверждении уровня владения госязыком, могут записаться на экзамен по ссылке.

В Нацкомиссии перед регистрацией на экзамен и перед сдачей экзамена просят удостовериться, что фамилия, имя и отчество (при наличии) в сертификате электронной подписи и в документе, удостоверяющем личность, совпадают.

В случае наличия разногласий лицу будет отказано в допуске к сдаче экзамена в уполномоченном учреждении.

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