Открыта регистрация на экзамен на уровень владения украинским языком

Регистрацию на экзамен открыли.

Источник фото: CBN

В Национальной комиссии по стандартам государственного языка сообщили об открытии регистрации на экзамен на уровень владения украинским языком.

Лица, нуждающиеся в подтверждении уровня владения госязыком, могут записаться на экзамен по ссылке.

В Нацкомиссии перед регистрацией на экзамен и перед сдачей экзамена просят удостовериться, что фамилия, имя и отчество (при наличии) в сертификате электронной подписи и в документе, удостоверяющем личность, совпадают.

В случае наличия разногласий лицу будет отказано в допуске к сдаче экзамена в уполномоченном учреждении.

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