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  1. В Україні

Відкрито реєстрацію на іспит на рівень володіння українською мовою

16:01, 23 січня 2024
Реєстрацію на іспит відкрили.
Відкрито реєстрацію на іспит на рівень володіння українською мовою
Джерело фото: CBN
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У Національній комісії зі стандартів державної мови повідомили про відкриття реєстрації на іспит на рівень володіння українською мовою.

Особи, які потребують підтвердження рівня володіння держмовою, можуть записатися на іспит за посиланням.

У Нацкомісії перед реєстрацією на іспит і перед складанням іспиту просять пересвідчитися, що прізвище, ім’я та ім’я по батькові (за наявності) в сертифікаті електронного підпису та в документі, який посвідчує особу, збігаються.

У разі наявності розбіжностей особі буде відмовлено в допуску до складання іспиту в уповноваженій установі.

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