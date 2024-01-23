Відкрито реєстрацію на іспит на рівень володіння українською мовою

Реєстрацію на іспит відкрили.

Джерело фото: CBN

У Національній комісії зі стандартів державної мови повідомили про відкриття реєстрації на іспит на рівень володіння українською мовою.

Особи, які потребують підтвердження рівня володіння держмовою, можуть записатися на іспит за посиланням.

У Нацкомісії перед реєстрацією на іспит і перед складанням іспиту просять пересвідчитися, що прізвище, ім’я та ім’я по батькові (за наявності) в сертифікаті електронного підпису та в документі, який посвідчує особу, збігаються.

У разі наявності розбіжностей особі буде відмовлено в допуску до складання іспиту в уповноваженій установі.

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