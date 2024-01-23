Закликала до геноциду українців: одіозній блогерці Ельвіні Боровковій оголосили підозру

Вона записала звернення до командування російських військ, в якому пропонувала зруйнувати Україну «під нуль».

Фото: СБУ

Служба безпеки оголосила підозру російській блогерці Ельвіні Боровковій, яка публічно закликала до геноциду українців.



Зазначається, що вона входить до пулу пропагандистів путіна, які агітують за масові вбивства громадян України та повне знищення нашої цивільної інфраструктури.



Вона вихваляла обстріл Харкова 22 лютого 2023 року, коли ворог застосував по місту зенітно-ракетні комплекси С-300.



Наступного дня після події Боровкова закликала окупантів завдати повторного удару по обласному центру, щоб «добити тих, хто вижив».



Крім того, вона записала та оприлюднила власне звернення до командування російських військ, в якому пропонувала зруйнувати Україну «під нуль».



Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності зловмисниці проти нашої держави.

Боровковій повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 442 Кримінального кодексу України (публічні заклики до геноциду).



Оскільки зловмисниця переховується від правосуддя на території рф, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за вчинені злочини.



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