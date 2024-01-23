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  1. Суспільство

Коли можуть припинити виплату пенсії: основні причини

22:19, 23 січня 2024
Строк поновлення пенсії, після з’ясування обставин, що призвели до припинення, та за умови її відновлення становить 10 днів.
Коли можуть припинити виплату пенсії: основні причини
Фото: ukranews.com
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Стало відомо, у яких випадках українцям можуть припинити виплату пенсії. Про це повідомляє «Дзеркало тижня».

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» виплата пенсії припиняється за наступних підстав:

  • якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять неправильні відомості;
  • в разі виїзду на постійне місце проживання за кордон, якщо інше не передбачене міжнародним договором України;
  • у разі смерті пенсіонера;
  • у разі неотримання пенсії через відділення поштового зв’язку протягом 6 місяців підряд;
  • інших випадків передбачених законом, наприклад закінчення терміну навчання дітей, що отримують пенсію у разі втрати годувальника;
  • невизнання пенсіонера особою з інвалідністю;
  • працевлаштування особи, яка одержує пенсію за вислугою років, на роботу за посадою, яка дає право на пенсію за вислугу років.

Строк поновлення пенсії, після з’ясування обставин, що призвели до припинення, та за умови її відновлення становить 10 днів.

Якщо отримувачу пенсії не відомо про причину припинення пенсійних виплат, потрібно звернутися із письмовим запитом до Пенсійного фонду України, та з’ясувати причини припинення виплати. Це необхідно для того аби надалі мати офіційну відповідь, яка підлягає оскарженню, зокрема у судовому порядку. Подати таку заяву, можна, зокрема, через вебпортал ПФУ, в особистому кабінеті.

Відповідно до «Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках» затвердженого постановою КМУ від 30.08.1999 №1596, якщо суми пенсії не одержуються з поточного рахунку більше одного року, уповноважений банк зобов’язаний повідомити про це відповідному органу Пенсійного фонду України не пізніше 28 числа місяця, у якому виникли такі обставини, а одержувач – подати нову заяву до органу ПФУ згідно з вимогами, визначеними в пункті 10 Порядку.

Також орган ПФУ припиняє перерахування пенсії у разі виключення банку з переліку уповноважених банків.  

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