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  1. У світі

ЦРУ випустило ролик із намірами завербувати шпигунів рф

15:53, 23 січня 2024
ЦРУ намагається зробити розвідників рф подвійними агентами задля співпраці із США.
ЦРУ випустило ролик із намірами завербувати шпигунів рф
Джерело фото: zn.ua
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на співробітників російської розвідки з закликом перейти на бік США та стати подвійними агентами. Оскільки ще в липні  директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що невдоволення деяких росіян війною в Україні створює можливість для вербування шпигунів тож цю можливість не можна упускати. Відео було опубліковане на офіційному Twitter-каналі ЦРУ.

Головний герой – нібито 35-річний співробітник ГРУ – виступає патріотом, який любить росію та колись служив десантником. Він висловлює своє невдоволення тим, що справжній ворог росії знаходиться всередині країни у вигляді корумпованого керівництва та еліти.

«Вище керівництво продало країну за палаци і яхти, в той час як наші солдати жують гнилу картоплю і стріляють з доісторичної зброї. Наші люди змушені давати хабарі, щоб просто знайти роботу», – заявляє герой відео.

Чоловік переконує, що його патріотизм спонукав його до співпраці з ЦРУ, а фінальний кадр показує, як він контактує з ЦРУ через мобільний телефон. У вербувальному відеоролику зазначено: «Ті, хто вас оточує, можуть не хотіти чути правду. Але ми хочемо. Ви не безсилі».

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