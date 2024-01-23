ЦРУ выпустило ролик с намерениями завербовать шпионов рф

ЦРУ пытается сделать разведчиков рф двойными агентами для сотрудничества с США.

Источник фото: zn.ua

Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов обнародовало новое видео на русском языке, направленное на сотрудников российской разведки с призывом перейти на сторону США и стать двойными агентами. Поскольку еще в июле директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что недовольство некоторых россиян войной в Украине создает возможность для вербовки шпионов, поэтому эту возможность нельзя упускать. Видео было опубликовано на официальном Twitter-канале ЦРУ.

Главный герой - якобы 35-летний сотрудник ГРУ - выступает патриотом, который любит россию и когда-то служил десантником. Он выражает свое недовольство тем, что настоящий враг россии находится внутри страны в виде коррумпированного руководства и элиты.

«Высшее руководство продало страну за дворцы и яхты, в то время как наши солдаты жуют гнилую картошку и стреляют из доисторического оружия. Наши люди вынуждены давать взятки, чтобы просто найти работу», - заявляет герой видео.

Мужчина убеждает, что его патриотизм побудил его к сотрудничеству с ЦРУ, а финальный кадр показывает, как он контактирует с ЦРУ через мобильный телефон. В вербовочном видеоролике указано: «Те, кто вас окружает, могут не хотеть слышать правду. Но мы хотим. Вы не бессильны».

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