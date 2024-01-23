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От 1,8 млн грн до 2,2 млн грн в год, – какую зарплату декларировал экс-работник НАПК Роман Норец

При этом Роман Норец не указал никаких денежных сбережений.

В Верховной Раде решили сделать более понятными сравнительные таблицы к законопроектам, чтобы депутаты могли видеть, за что они голосуют

Сравнительные таблицы ко второму чтению не содержат текста действующих норм закона, поэтому депутаты не всегда наглядно видят, что они меняют в законодательстве.

Адвокат отобрал у работницы Высшего антикоррупционного суда документы и не хотел возвращать, - ВАКС

Высший антикоррупционный суд сообщил об инциденте в НАБУ.

Подписание судьей полного текста приговора электронной подписью не в совещательной комнате не свидетельствует о нарушении ее тайны, — Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что электронный экземпляр судебного решения производится и подписывается не непосредственно судьей в совещательной комнате.

Исправление описок и очевидных арифметических ошибок в судебном решении, – позиция Верховного Суда

В кассационных жалобах защитники утверждали, что решение об исправлении описки является незаконным, поскольку решение о замене гражданского истца нельзя признать исправлением описки.

  1. В Украине

Кабмин согласовал назначение мэра Мелитополя Ивана Федорова на должность главы Запорожской ОВА

15:43, 23 января 2024
Правительство поддержало проекты Указов Президента об увольнении председателя Запорожской ОВА Юрия Малашко и назначении на эту должность Ивана Федорова.
Кабмин согласовал назначение мэра Мелитополя Ивана Федорова на должность главы Запорожской ОВА
Фото: fakty.com.ua
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Во вторник, 23 января, Кабинет Министров провел заседание, на котором рассматривались кадровые вопросы. Об этом сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Правительство поддержало Проекты Указов Президента:

Об увольнении

Малашко Юрия Анатольевича с должности главы Запорожской областной государственной администрации (ОВА)

О назначении

Федорова Ивана Сергеевича главы Запорожской областной государственной администрации (ОВА).

Иван Федоров – украинский политик, общественный деятель, Мелитопольский городской голова.

С августа по октябрь 2019 он работал директором Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

С ноября 2019 по ноябрь 2020 года был первым заместителем председателя Запорожской областной госадминистрации.

С декабря 2020 года избран городским главой Мелитополя.

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