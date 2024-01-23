Кабмин согласовал назначение мэра Мелитополя Ивана Федорова на должность главы Запорожской ОВА

Во вторник, 23 января, Кабинет Министров провел заседание, на котором рассматривались кадровые вопросы. Об этом сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Правительство поддержало Проекты Указов Президента:
Об увольнении
Малашко Юрия Анатольевича с должности главы Запорожской областной государственной администрации (ОВА)
О назначении
Федорова Ивана Сергеевича главы Запорожской областной государственной администрации (ОВА).
Иван Федоров – украинский политик, общественный деятель, Мелитопольский городской голова.
С августа по октябрь 2019 он работал директором Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.
С ноября 2019 по ноябрь 2020 года был первым заместителем председателя Запорожской областной госадминистрации.
С декабря 2020 года избран городским главой Мелитополя.
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