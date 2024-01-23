Кабмін погодив призначення мера Мелітополя Івана Федорова на посаду голови Запорізької ОВА

Уряд підтримав проекти Указів Президента про звільнення голови Запорізької ОВА Юрія Малашка та призначення на цю посаду Івана Федорова.

Фото: fakty.com.ua

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У вівторок, 23 січня, Кабінет Міністрів провів засідання, на якому розглядалися кадрові питання. Про це повідомив представник КМУ в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд підтримав Проекти Указів Президента:

Про звільнення

Малашка Юрія Анатолійовича з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації (ОВА)

Про призначення

Федорова Івана Сергійовича головою Запорізької обласної державної адміністрації (ОВА).

Іван Федоров — український політик, громадський діяч, Мелітопольський міський голова.

З серпня по жовтень 2019 року він працював директором Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

З листопада 2019 по листопад 2020 був першим заступником голови Запорізької обласної держадміністрації.

З грудня 2020 обраний міським головою Мелітополя.

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