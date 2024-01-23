Кабмін погодив призначення мера Мелітополя Івана Федорова на посаду голови Запорізької ОВА

У вівторок, 23 січня, Кабінет Міністрів провів засідання, на якому розглядалися кадрові питання. Про це повідомив представник КМУ в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Уряд підтримав Проекти Указів Президента:
Про звільнення
Малашка Юрія Анатолійовича з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації (ОВА)
Про призначення
Федорова Івана Сергійовича головою Запорізької обласної державної адміністрації (ОВА).
Іван Федоров — український політик, громадський діяч, Мелітопольський міський голова.
З серпня по жовтень 2019 року він працював директором Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.
З листопада 2019 по листопад 2020 був першим заступником голови Запорізької обласної держадміністрації.
З грудня 2020 обраний міським головою Мелітополя.
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