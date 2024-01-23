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У Верховній Раді вирішили зробити зрозумілішими порівняльні таблиці до законопроектів, щоб депутати могли бачити, за що вони голосують

Порівняльні таблиці до другого читання наразі не містять тексту чинних норм закону, тому депутати не завжди наочно бачать, що вони змінюють у законодавстві.

Адвокат відібрав у працівниці Вищого антикорупційного суду документи і не хотів повертати, - ВАКС

Вищий антикорупційний суд повідомив про інцидент НАБУ.

Підписання суддею повного тексту вироку електронним підписом не у нарадчій кімнаті не свідчить про порушення її таємниці, — Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що електронний примірник судового рішення виготовляється та підписується не безпосередньо суддею в нарадчій кімнаті.

Виправлення описок й очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні, - позиція Верховного Суду

У касаційних скаргах захисники стверджували, що ухвала про виправлення описки є незаконною, оскільки рішення про заміну цивільного позивача не можна визнати виправленням описки.

Володимир Зеленський у законопроекті про множинне громадянство запропонував переглянути підстави для втрати громадянства України

З’явився текст законопроекту Володимира Зеленського про множинне громадянство.

  1. В Україні

Кабмін погодив призначення мера Мелітополя Івана Федорова на посаду голови Запорізької ОВА

15:43, 23 січня 2024
Уряд підтримав проекти Указів Президента про звільнення голови Запорізької ОВА Юрія Малашка та призначення на цю посаду Івана Федорова.
Кабмін погодив призначення мера Мелітополя Івана Федорова на посаду голови Запорізької ОВА
Фото: fakty.com.ua
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У вівторок, 23 січня, Кабінет Міністрів провів засідання, на якому розглядалися кадрові питання. Про це повідомив представник КМУ в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд підтримав Проекти Указів Президента:

Про звільнення

Малашка Юрія Анатолійовича з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації (ОВА)

Про призначення

Федорова Івана Сергійовича головою Запорізької обласної державної адміністрації (ОВА).

Іван Федоров — український політик, громадський діяч, Мелітопольський міський голова.

З серпня по жовтень 2019 року він працював директором Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

З листопада 2019 по листопад 2020 був першим заступником голови Запорізької обласної держадміністрації.

З грудня 2020 обраний міським головою Мелітополя.

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