Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
ГБР должно соблюдать гарантии независимости судей и уважать авторитет правосудия – Высший совет правосудия

Судья Днепровского районного суда Киева Юлия Иванина сможет получить личную охрану.

От 1,8 млн грн до 2,2 млн грн в год, – какую зарплату декларировал экс-работник НАПК Роман Норец

При этом Роман Норец не указал никаких денежных сбережений.

В Верховной Раде решили сделать более понятными сравнительные таблицы к законопроектам, чтобы депутаты могли видеть, за что они голосуют

Сравнительные таблицы ко второму чтению не содержат текста действующих норм закона, поэтому депутаты не всегда наглядно видят, что они меняют в законодательстве.

Адвокат отобрал у работницы Высшего антикоррупционного суда документы и не хотел возвращать, - ВАКС

Высший антикоррупционный суд сообщил об инциденте в НАБУ.

Подписание судьей полного текста приговора электронной подписью не в совещательной комнате не свидетельствует о нарушении ее тайны, — Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что электронный экземпляр судебного решения производится и подписывается не непосредственно судьей в совещательной комнате.

  1. В Украине

Особенности выплаты пособия по больничным в связи с беременностью и родами: напоминание

22:00, 23 января 2024
Финансирование пособия по беременности и родам зависит от даты подачи работодателем заявления-расчета на выплату средств.
Особенности выплаты пособия по больничным в связи с беременностью и родами: напоминание
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионный фонд разъяснил, как выплачивают пособие по больничным в связи с беременностью и родами.

Пособие по беременности и родам предоставляется женщине, являющейся застрахованным лицом, в форме страховых выплат, полностью или частично компенсирующих потерю заработной платы (дохода) за период отпуска по беременности и родам.

Основанием для назначения пособия по беременности и родам сформирован на основе медицинского заключения листок нетрудоспособности.

Пособие по беременности и родам застрахованному лицу выплачивается за весь период отпуска по беременности и родам, продолжительность которого составляет 70 календарных дней до родов и 56 (в случае осложненных родов или рождения двух и более детей — 70) календарных дней после родов.

По желанию женщины и в случае отсутствия медицинских противопоказаний, часть отпуска продолжительностью 70 календарных дней, предусмотренная до родов, может быть перенесена и использована женщиной частично или полностью после родов, начиная со дня родов. При этом общая продолжительность отпуска не может превышать суммарно 126 календарных дней (140 календарных дней – в случае рождения двух и более детей и в случае осложненных родов).

Женщинам, отнесенным к 1-3 категориям лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, пособие по беременности и родам выплачивается за весь период указанного отпуска, продолжительность которого составляет 90 календарных дней до родов и 90 календарных дней после родов. По желанию женщины и в случае отсутствия медицинских противопоказаний, часть отпуска продолжительностью 90 календарных дней, предусмотренная до родов, может быть перенесена и использована женщиной частично или полностью после родов, начиная со дня родов.

Условия предоставления, продолжительность выплаты и размер такой помощи определены Законом Украины от 23.09.1999 № 1105-XIV «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

Помощь оказывается в размере 100 процентов средней заработной платы (дохода), исчисленной в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, и не зависит от страхового стажа.

Размер пособия по беременности и родам исчисляется суммарно за все дни отпуска по беременности и родам и предоставляется в полном объеме застрахованному лицу независимо от количества использованных дней отпуска по беременности и родам до родов.

Сумма пособия по беременности и родам в расчете на месяц не должна превышать размер максимальной величины базы начисления единого взноса, с которой уплачивались страховые взносы, и не может быть меньше размера пособия, исчисленного из минимальной заработной платы, установленной на время наступления страхового случая.

Дата финансирования пособия по беременности и родам напрямую зависит от даты подачи работодателем заявления-расчета на выплату средств работнику.

После того как средства перечислены на счет страхователя, выплата пособия производится страхователем в ближайший после дня назначения пособия срок, установленный для выплаты заработной платы, или сразу после поступления средств от Пенсионного фонда.

Пенсионным фондом Украины осуществляется оплата только по больничному в связи с беременностью и родами. Для получения пособия при рождении ребенка необходимо обратиться в орган социальной защиты населения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Шевченко
    Олександр Шевченко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Гордієнко
    Тетяна Гордієнко
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Євген Марич
    Євген Марич
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду