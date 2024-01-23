Особенности выплаты пособия по больничным в связи с беременностью и родами: напоминание

Финансирование пособия по беременности и родам зависит от даты подачи работодателем заявления-расчета на выплату средств.

Пенсионный фонд разъяснил, как выплачивают пособие по больничным в связи с беременностью и родами.

Пособие по беременности и родам предоставляется женщине, являющейся застрахованным лицом, в форме страховых выплат, полностью или частично компенсирующих потерю заработной платы (дохода) за период отпуска по беременности и родам.

Основанием для назначения пособия по беременности и родам сформирован на основе медицинского заключения листок нетрудоспособности.

Пособие по беременности и родам застрахованному лицу выплачивается за весь период отпуска по беременности и родам, продолжительность которого составляет 70 календарных дней до родов и 56 (в случае осложненных родов или рождения двух и более детей — 70) календарных дней после родов.

По желанию женщины и в случае отсутствия медицинских противопоказаний, часть отпуска продолжительностью 70 календарных дней, предусмотренная до родов, может быть перенесена и использована женщиной частично или полностью после родов, начиная со дня родов. При этом общая продолжительность отпуска не может превышать суммарно 126 календарных дней (140 календарных дней – в случае рождения двух и более детей и в случае осложненных родов).

Женщинам, отнесенным к 1-3 категориям лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, пособие по беременности и родам выплачивается за весь период указанного отпуска, продолжительность которого составляет 90 календарных дней до родов и 90 календарных дней после родов. По желанию женщины и в случае отсутствия медицинских противопоказаний, часть отпуска продолжительностью 90 календарных дней, предусмотренная до родов, может быть перенесена и использована женщиной частично или полностью после родов, начиная со дня родов.

Условия предоставления, продолжительность выплаты и размер такой помощи определены Законом Украины от 23.09.1999 № 1105-XIV «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

Помощь оказывается в размере 100 процентов средней заработной платы (дохода), исчисленной в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, и не зависит от страхового стажа.

Размер пособия по беременности и родам исчисляется суммарно за все дни отпуска по беременности и родам и предоставляется в полном объеме застрахованному лицу независимо от количества использованных дней отпуска по беременности и родам до родов.

Сумма пособия по беременности и родам в расчете на месяц не должна превышать размер максимальной величины базы начисления единого взноса, с которой уплачивались страховые взносы, и не может быть меньше размера пособия, исчисленного из минимальной заработной платы, установленной на время наступления страхового случая.

Дата финансирования пособия по беременности и родам напрямую зависит от даты подачи работодателем заявления-расчета на выплату средств работнику.

После того как средства перечислены на счет страхователя, выплата пособия производится страхователем в ближайший после дня назначения пособия срок, установленный для выплаты заработной платы, или сразу после поступления средств от Пенсионного фонда.

Пенсионным фондом Украины осуществляется оплата только по больничному в связи с беременностью и родами. Для получения пособия при рождении ребенка необходимо обратиться в орган социальной защиты населения.

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