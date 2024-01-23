В Верховной Раде решили сделать более понятными сравнительные таблицы к законопроектам, чтобы депутаты могли видеть, за что они голосуют

Сравнительные таблицы ко второму чтению не содержат текста действующих норм закона, поэтому депутаты не всегда наглядно видят, что они меняют в законодательстве.

Законопроекты в Верховной Раде, как правило, проходят два этапа – сначала они одобряются за основу в первом чтении, а впоследствии – с учетом предложенных поправок – во втором чтении как законы.

Карточки законопроектов в этой связи содержат две сравнительные таблицы: первая прилагается субъектом законодательной инициативы, а вторую готовит профильный Комитет Рады, обобщая учтенные и отклоненные поправки.

Впрочем, сравнительная таблица ко второму чтению, особенно если законопроект резонансный и объемный – это очень трудный для восприятия документ. В ней содержатся нормы, одобренные парламентом в первом чтении, тексты предложенных поправок и финальная (учтенная) редакция нормы. Однако – отсутствует текст действующего закона, который предлагают изменить.

Немного упростить работу депутатам, которые из сравнительной таблицы до второго чтения не видят наглядно, что же они меняют, предложил народный депутат Анатолий Бурмич.

Так, он зарегистрировал 22 января законопроект 10421, которым предлагается внести дополнение в часть первой статьи 118 Регламента Верховной Рады Украины и предусматривать, что сравнительная таблица (в виде которой представляется законопроект, подготовленный ко второму чтению) должна дополнительно содержать действующую редакцию положений действующих законов, которые законопроектом предлагается изменить, а также новую редакция таких положений с учетом изменений, предусмотренных окончательной (предлагаемой главным комитетом для принятия во втором чтении) редакцией законопроекта.

Таким образом, сравнительная таблица ко второму чтению должна будет дополнительно включать в себя следующие редакции норм действующих законов, которые претерпевают изменения на основании законопроекта:

редакцию, существующую до внесения изменений, предусмотренных законопроектом;

редакцию, которая будет существовать в случае внесения изменений, предусмотренных окончательной редакцией законопроекта.

«Сравнительная таблица играет немаловажную роль с точки зрения обеспечения прозрачности, понятности, четкости, открытости, организованности законодательного процесса. Ведь сравнительная таблица обеспечивает возможность наглядно сопоставить между собой действующую редакцию нормы и измененную редакцию этой нормы, которая в конечном итоге предлагается законопроектом (то есть редакцию, являющуюся результатом учета предусмотренных законопроектом изменений в эту норму).

Однако сравнительная таблица, рассматриваемая во втором чтении, уже не содержит соответствующей информации.

Даже в случае, когда законопроект предусматривает внесение изменений в действующие законы Украины, сравнительная таблица, подготовленная ко второму чтению, дает возможность увидеть только нормы непосредственно самого законопроекта (как в редакции, принятой за основу, так и в редакции, предлагаемой для принятия в втором чтении). Однако такая сравнительная таблица, во-первых, уже не включает в себя соответствующие действующие нормы действующих законов, которые предлагается изменить законопроектом. Во-вторых, не включает в себя новую, измененную, конечную редакцию этих действующих норм, сформированную путем учета изменений, предусмотренных окончательной редакцией законопроекта.

Следовательно, такая сравнительная таблица (подготовлена ко второму чтению) не отражает конечный результат предусмотренных законопроектом законодательных изменений, поскольку в ней не указывается, какой в конечном счете будет редакция действующих сейчас норм, если в них внести предложенные окончательной редакцией законопроекта изменения.

Учитывая изложенное, существует необходимость расширить содержание сравнительной таблицы, которая вносится на рассмотрение во втором чтении с целью повышения прозрачности и понятности законодательного процесса», - отмечает автор.

Следует заметить, что несмотря на попытки спикера Руслана Стефанчука усовершенствовать организацию работы по правотворческой деятельности, все еще имеются такие вопросы, как отсутствие текстов уже зарегистрированных законопроектов на сайте Рады даже через 2-3 дня после регистрации, публикация текстов законопроектов в «нечитабельном» формате pdf (сканированные копии) и т.д.

Автор: Наталья Мамченко

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