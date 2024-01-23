У Верховній Раді вирішили зробити зрозумілішими порівняльні таблиці до законопроектів, щоб депутати могли бачити, за що вони голосують

Порівняльні таблиці до другого читання наразі не містять тексту чинних норм закону, тому депутати не завжди наочно бачать, що вони змінюють у законодавстві.

Законопроекти у Верховній Раді, як правило, проходять два етапи – спочатку вони схвалюються за основу в першому читанні, а згодом – з урахуванням запропонованих поправок – у другому читанні як закони.

Картки законопроектів в зв’язку з цим містять дві порівняльні таблиці: перша додається суб’єктом законодавчої ініціативи, а другу готує профільний Комітет Ради, узагальнюючи враховані та відхилені поправки.

Втім, порівняльна таблиця до другого читання, особливо, якщо законопроект резонансний та об’ємний – це дуже важкий для сприйняття документ. В ній містяться норми, які парламент схвалив у першому читанні, тексти запропонованих поправок та фінальна (врахована) редакція норми. Однак – відсутній власне текст чинного закону, який пропонують змінити.

Трохи спростити роботу депутатам, які з порівняльної таблиці до другого читання не бачать наочно, що ж саме вони змінюють, запропонував народний депутат Анатолій Бурміч.

Так, він зареєстрував 22 січня законопроект 10421, яким пропонується внести доповнення до частини першої статті 118 Регламенту Верховної Ради України та передбачати, що порівняльна таблиця (у вигляді якої подається законопроект, підготовлений до другого читання) має додатково містити чинну редакцію тих положень чинних законів, які законопроектом пропонується змінити, а також нову редакцію таких положень з урахуванням змін, передбачених остаточною (що пропонується головним комітетом для прийняття у другому читанні) редакцією законопроекту.

Таким чином, порівняльна таблиця до другого читання повинна буде додатково містити у собі наступні редакції норм чинних законів, які зазнають змін на підставі законопроекту:

редакцію, що існує до внесення змін, які передбачені законопроектом;

редакцію, що буде існувати в разі внесення змін, які передбачені остаточною редакцію законопроекту.

«Порівняльна таблиця відіграє важливу роль з точки зору забезпечення прозорості, зрозумілості, чіткості, відкритості, організованості законодавчого процесу. Адже порівняльна таблиця забезпечує можливість наочно зіставити між собою редакцію норми, що є чинною, та змінену редакцію цієї норми, що у кінцевому підсумку пропонується законопроектом (тобто редакцію, що є результатом врахування передбачених законопроектом змін до цієї норми).

Однак порівняльна таблиця, яка розглядається у другому читанні, вже не містить відповідної інформації.

Навіть у випадку, коли законопроект передбачає внесення змін до чинних законів України, порівняльна таблиця, підготовлена до другого читання, дає можливість побачити тільки норми безпосередньо самого законопроекту (як у редакції, що прийнято за основу, так і у редакції, що пропонується для прийняття у другому читанні). Проте така порівняльна таблиця, по-перше, вже не містить у собі відповідних чинних норм чинних законів, які пропонується змінити законопроектом. По-друге, не містить у собі нову, змінену, кінцеву редакцію цих чинних норм, сформовану шляхом урахування змін, передбачених остаточною редакцією законопроекту.

Отже, така порівняльна таблиця (підготовлена до другого читання) не відображає кінцевий результат передбачених законопроектом законодавчих змін, оскільки у ній не вказується, якою у кінцевому підсумку буде редакція чинних зараз норм, якщо до них внести запропоновані остаточною редакцією законопроекту зміни.

Враховуючи викладене, існує необхідність розширити зміст порівняльної таблиці, яка вноситься на розгляд у другому читанні, з метою підвищення прозорості та зрозумілості законодавчого процесу», - зазначає автор.

Слід зауважити, що незважаючи на спроби спікера Руслана Стефанчука удосконалити організацію роботи з правотворчої діяльності, все ще мають місце такі питання, як відсутність текстів вже зареєстрованих законопроектів на сайті Ради навіть за 2-3 дні після реєстрації, публікація текстів законопроектів у «нечитабельному» форматі pdf (скановані копії) тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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