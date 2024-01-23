Когда могут прекратить выплату пенсии: основные причины

Срок возобновления пенсии после выяснения обстоятельств, приведших к прекращению, и при условии ее восстановления составляет 10 дней.

Фото: ukranews.com

Стало известно, в каких случаях украинцам могут приостановить выплату пенсии. Об этом сообщает «Зеркало недели».

В соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» выплата пенсии прекращается по следующим основаниям:

если пенсия назначена из документов, содержащих неправильные сведения;

в случае выезда на постоянное место жительства за границу, если иное не предусмотрено международным договором Украины;

в случае смерти пенсионера;

в случае неполучения пенсии через отделение почтовой связи в течение 6 месяцев;

других случаев предусмотренных законом, например истечение срока обучения детей, получающих пенсию в случае утраты кормильца;

непризнание пенсионера лицом с инвалидностью;

трудоустройство лица, получающего пенсию по выслуге лет, на работу по должности, дающей право на пенсию за выслугу лет.

Срок возобновления пенсии после выяснения обстоятельств, приведших к прекращению, и при условии ее восстановления составляет 10 дней.

Если получателю пенсии неизвестно причину прекращения пенсионных выплат, нужно обратиться с письменным запросом в Пенсионный фонд Украины, и выяснить причины прекращения выплаты. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем иметь официальный ответ, подлежащий обжалованию, в частности, в судебном порядке. Подать такое заявление можно, в частности, через вебпортал ПФУ, в личном кабинете.

Согласно «Порядку выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках», утвержденного постановлением КМУ от 30.08.1999 №1596, если суммы пенсии не получаются с текущего счета более одного года, уполномоченный банк обязан сообщить об этом соответствующему органу Пенсионного фонда не позднее 28 числа месяца, в котором возникли такие обстоятельства, а получатель – подать новое заявление в орган ПФУ согласно требованиям, определенным в пункте 10 Порядка.

Также орган ПФУ прекращает перечисление пенсии при исключении банка из перечня уполномоченных банков.

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