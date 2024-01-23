Призывала к геноциду украинцев: одиозной блогерше Эльвине Боровковой объявили подозрение

Она записала обращение к командованию российских войск, в котором предлагала разрушить Украину «под ноль».

Фото: СБУ

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Служба безопасности объявила подозрение российской блогерше Эльвине Боровковой, которая публично призвала к геноциду украинцев.

Отмечается, что она входит в пул пропагандистов путина, агитирующих за массовые убийства граждан Украины и полное уничтожение нашей гражданской инфраструктуры.

Она восхваляла обстрелы Харькова 22 февраля 2023 года, когда враг применил по городу зенитно-ракетные комплексы С-300.

На следующий день после события Боровкова призвала оккупантов нанести повторный удар по областному центру, чтобы «добить выживших».

Кроме того, она записала и обнародовала собственное обращение в командование российских войск, в котором предлагала разрушить Украину «под ноль».

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты информационно-взрывной деятельности злоумышленницы против нашего государства.

Боровковой сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 442 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к геноциду).

Поскольку злоумышленница скрывается от правосудия на территории рф, продолжаются комплексные меры по привлечению ее к ответственности за совершенные преступления.

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