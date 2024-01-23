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Теракт в Керецковском сельсовете на Закарпатье: апелляционную жалобу адвоката подозреваемого Батрина оставили без изменения

18:02, 23 января 2024
Суд избрал в отношении подозреваемого Сергея Батрина меру пресечения в виде содержания под стражей, без определения размера залога до 13 февраля, но адвокат обжаловал решение.
Теракт в Керецковском сельсовете на Закарпатье: апелляционную жалобу адвоката подозреваемого Батрина оставили без изменения
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Коллегия судей Закарпатского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу адвоката в интересах подозреваемого в совершении террористического акта Сергея Батрина. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд первой инстанции избрал в отношении подозреваемого Батрина меру пресечения в виде содержания под стражей, без определения размера залога, сроком до 60 (шестьдесят) дней, а именно до 13 февраля 2024 года.

Апелляционный суд постановил: апелляционную жалобу адвоката подозреваемого оставить без изменения, а определение следователя судьи Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области от 17 ноября 2023 - без изменения.

Как известно, 15 декабря 2023 года, он вместе с другими депутатами прибыл на заседание 24 сессии Керецковского сельского совета VIII созыва.

Находясь на указанном заседании, пытался повлиять на ее руководство и других депутатов с целью принятия решений или совершения или не совершения ими определенных действий, которые он считал необходимым, однако не достиг желаемого результата.

После этого единолично покинул помещение сессионного зала Керецковского сельского совета. Однако через некоторое время вернулся в сессионный зал, где продолжалось заседание совета, вытащил из карманов своей куртки три взрывных устройства, похожие на гранаты, и бросил на пол в проходе между президиумом совета и первым рядом депутатских кресел, после чего произошло три взрыва. В результате взрывов телесные повреждения разных степеней тяжести получили 23 человека.

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