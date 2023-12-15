На Закарпатье в здании сельсовета депутат подорвал гранаты – Нацполиция

По информации от Нацполиции, в результате происшествия пострадали 26 человек, 6 из которых в тяжелом состоянии.

На Закарпатье в здании сельского совета депутат подорвал гранаты. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Инцидент произошел в пятницу, 15 декабря. По обновленной информации от Нацполиции, в результате происшествия пострадали 26 человек, 6 из которых в тяжелом состоянии. Медики проводят реанимационные мероприятия в отношении мужчины, который подорвал гранаты.

В 11:37 в полицию поступило сообщение о том, что в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района во время заседания сессии один из депутатов подорвал гранаты.

На месте происшествия работают все профильные службы, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

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